Día Internacional del Abogado: ¿Qué desafíos presenta actualmente en la provincia esta profesión?

En el marco del Día Internacional del Abogado, La Unión dialogó con Santiago Emanuel Ahumada, un abogado que ejerce hace años la profesión en la provincia.

Como modo de adentrarse en lo que significa para él esta profesión, relató qué lo motivó a iniciar la carrera: “Principalmente nace el interés en la secundaria. Me gustaba mucho Historia Argentina, Historia Universal, que me llevaron a lecturas interesantes en ese tiempo, pero principalmente lo que me llevó a las ganas de estudiar Derecho es la Constitución, el preámbulo, por sobre todo. Creo que ese texto encendió la chispa que no sabía que tenía”.

Este amor inicial en sus primeros años se consumó cuando decidió iniciar la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Catamarca. Tras finalizarla, se enfrentó a los desafíos propios de este ámbito. Según su punto de vista los principales son las demoras en la Justicia, que hacen que llevar las causas en un tiempo apropiado sea un desafío: “Hay mucha gente que necesita de urgencia la resolución de un determinado caso”.

Respecto a su visión del Derecho, expresó la necesidad de actualizarse constantemente, ya que “el derecho es dinámico como uno lo estudia, pero en la realidad va mutando”, ya que "cada causa tiene sus particularidades”.

Por otra parte, expresó que la participación de la tecnología en esta área es “muy importante” y va a “agilizar los grandes problemas que existen, pero (actualmente) uno ve en fiscalías penales, juzgados civiles, comerciales, que con suerte tienen una computadora, vas a una indagatoria y tienen una sola impresora para diez sumariantes, una sola computadora para atender a muchas causas”.

Respecto a esto fue crítico con el Poder Judicial: “Es sabido que el Poder Judicial gasta enormes sumas en alquileres de inmuebles, lo cual me parece que podría ir destinado a acoplarse al avance de la tecnología”.

Por otra parte, recalcó que la responsabilidad desde la profesión es aprender a hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías, ya que no todas las pruebas que se recaban en el teléfono (fotos, capturas de WhatsApp, Instagram) son ciertas y “hay muchas fake news”.

Como profesional manifestó que las habilidades que debe tener un abogado es saber conciliar, tratar con personas, tener inmediatez con el cliente y el operador de justicia, así como saber escuchar.

Además, contó que, tras estar muchos años en este ámbito siente que lo conoce menos y que, cada cosa nueva que aprende, siempre es superada por otra, algo que se corresponde con el dinamismo propio de la profesión.