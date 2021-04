Dispositivo de Seguridad con motivo de las solemnes fiestas en honor a la Virgen del Valle

De acuerdo a las actividades programadas en el marco de las solemnes fiestas en honor a Nuestra Madre del Valle, conforme a las directivas emanadas por el COE COVID-19 - Dengue de la Provincia y el COE Nación, el 10 de abril del corriente año, se realizará la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen de nuestra Señora del Valle.

Se hace saber a la comunidad en general que, no se podrá ingresar a la Catedral Basílica el día 10 de abril para participar de la Ceremonia Religiosa, debiéndose ajustar a las indicaciones, protocolos y directivas emitidas oportunamente, como así también no podrán permanecer en la Plaza 25 de Mayo y Paseo de la Fe durante el tiempo que dure esta celebración, la cual podrán seguir a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación que transmitirán en directo desde el Santuario.

Para los días subsiguientes, se permitirá el ingreso a la Catedral a los fieles que deseen tomar Gracia de la Sagrada Imagen de nuestra Señora del Valle, quienes deberán adoptar las medidas de bioseguridad implementadas conforme al color de fase que el COE Provincial disponga para esos días.

El día 18 de abril del 2.021, se realizarán distintos cortes de calles a los fines que no pueda ingresar hacia la Plaza 25 de Mayo y alrededores, ninguna persona que no esté debidamente autorizada, ya que también esta celebración se hará sin la presencia de fieles, a quienes se los invita a seguir este particular momento por las redes sociales y medios de comunicación.

Cabe señalar que, durante los días de las Festividades Marianas, efectivos policiales reforzarán los puestos de control en las rutas de acceso a la Ciudad Capital, y se restringirá el ingreso a peregrinos de otras provincias y Departamentos vecinos, conforme lo coordinado por el Comité Operativo de Emergencia Provincial y el Obispado de Catamarca.