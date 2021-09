Domingo plagado de siniestros viales en Capital

Una seguidilla de hechos de tránsito se reportó durante la jornada del domingo, en distintos puntos de la ciudad Capital. El denominador común fueron los motociclistas.

En las primeras horas de la mañana de ayer, la policía concurrió hasta calle Caseros al 900. Al llegar, encontraron un automóvil Saveiro dominio NOP 057, color gris, el que estaba literalmente incrustado contra un árbol. En el interior del rodado, estaba su conductor, un joven de 23 años, de apellido González, quien, a pesar de los daños de la carrocería, estaba ileso.

En el norte, en tanto, minutos después de las cuatro de la madrugada, otro siniestro vial tuvo lugar en avenida Los Terebintos y calle Los Ángeles. Una motocicleta marca Honda modelo CG 150 cc., dominio 564-IQZ, conducida por Mario Ignacio Ortega (52), derrapó, cayendo este junto a su acompañante, Gimena Acosta (34), a la cinta asfáltica. Consecuencia de las lesiones, una ambulancia del SAME concurrió al lugar asistiendo a la mujer, quien aquejaba sentir dolores en distintas partes del cuerpo, no siendo necesario su traslado al hospital.

A las 9.30 de la mañana, otro motociclista protagonizó un siniestro vial. Se trata de Cristian Díaz (23), quien, en circunstancias que conducía una moto Honda Wave por una calle interna del barrio Montecristo, por razones que son materia de investigación judicial, chocó contra una pared “falsa” de block. Por el impacto y como los blocks estaban solo asentados uno sobre otros, los derribó, cayendo dentro de la vivienda. De manera preventiva, la policía convocó al personal del SAME para que asistieran al motociclista, quien estaba consciente.