Dos fallecidos y otras treinta personas resultaron heridas en más de una veintena de siniestros viales

Lamentablemente, los siniestros viales volvieron a partir del levantamiento de las restricciones por la pandemia del Covid-19 a ser las postales de todos días en las calles, avenidas y rutas de la provincia, incrementándose los fines de semana. Este no fue la excepción. Dos personas fallecieron y otras muchas resultaron con heridas de diversa consideración.

El hecho más grave sucedió en horas de la mañana, en la localidad de La Ciénaga, en el norte del departamento Belén, sobre la Ruta Nacional N° 40, donde perdió la vida, a poco de haber ingresado al hospital, Damián Carrizo.

Fuentes policiales informaron que a las 07:50, se trasladaron hasta la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 4.126 y encontraron una Camioneta marca Ford, modelo Ecosport, dominio PMN-943, color rojo, totalmente destruida, incrustada contra el guardarrail a la vera de la calzada. El rodado era conducido por Antonio Gabriel Cacimiro (33), quien iba acompañado por Brenda Purulla (30), Damián Eduardo Carrizo -fallecido-, Gabriela Morales (28), Bruno Agustín Delgado (22) y Tamara Mailen Morales, de la misma edad, todos con domicilio en la localidad de El Durazno.

Por razones que se tratan de establecer, el conductor perdió el control y chocó con un guardarrail ubicado al costado oeste de la mencionada ruta. Como consecuencia del siniestro vial, todos los ocupantes fueron traslados en las ambulancias al nosocomio local, pero transcurridos unos minutos, Damián Eduardo Carrizo falleció. En tanto que, Gabriela Morales fue derivada de urgencia a esta ciudad Capital, con fracturas expuestas en ambas piernas y otras lesiones de gravedad que, en la tarde de ayer, desencadenaron en su deceso. En tanto que, el resto de los ocupantes quedaron internados en el nosocomio local.

El hecho fue informado a la fiscal, quien dispuso, entre otras medidas, el arresto del conductor de la camioneta.



Vuelcos

Otros siniestros, que por sus características también pudieron tener consecuencias fatales, se registraron, uno de ellos, ayer aproximadamente a las seis, en la conocida curva de Los Rodríguez, por el camino de tierra, en el departamento Andalgalá. Una camioneta marca Nissan, modelo Frontier, dominio ECA 064, de color gris, conducida por César Contreras (18), colisionó por causas que se tratan de establecer con una moto marca Gilera 200 cc., tipo enduro, en la que circulaba Germán Adrián González (32). A raíz del siniestro, los efectivos que concurrieron al lugar secuestraron ambos rodados y, por disposición judicial, le practicaron ambos la extracción sanguínea, siendo el conductor del rodado menor derivado por las lesiones sufridas a esta ciudad Capital.

Casi una hora antes, en la Ruta Nacional N° 60, a cinco kilómetros aproximadamente al sur desde la gruta de la Virgen del Valle, se produjo el vuelco de otro vehículo. Se trata de un automóvil Renault modelo Megane, dominio MDM-735, que era conducido en la oportunidad por Jorge Cejas (29), quien iba acompañado por Agustín Cirignoli (25). Por causas que se desconocen, el conductor perdió el control y volcó espectacularmente, resultando ambos con lesiones que demandaron que fueran asistidos en el hospital zonal.



Más siniestros

El día sábado, en tanto, entre las 19.30 y las 23.30, en el interior provincial, los hechos viales estuvieron a la orden del día.

Sobre la Ruta 38, a la altura del km 528 a 15 km. de la localidad de Chumbicha, departamento Capayán, volvió a ser escenario de un hecho de tránsito. Una camioneta marca Fiat modelo Fiorino, en la que se conducía una pareja con domicilio en dicha localidad, de quienes no trascendieron de parte de la policía sus identidades, embistieron a un animal vacuno, que se le cruzó en la calzada. Producto del impacto, la mujer que iba de acompañante fue derivada en la ambulancia al Hospital San Juan Bautista.





Pomán

En la localidad de Alijilán, departamento Pomán, la policía local actuó de oficio al tomar conocimiento que en la Ruta Nacional N° 64, en el ingreso a dicha localidad, se había producido una colisión. Al llegar, la policía encontró un automóvil Renault 9, conducido por Rito Luna (74) y tirada sobre la calzada una motocicleta Honda Wave, rodado que era conducido por René Acuña (42). Producto del impacto, Acuña resultó lesionado, por lo que fue trasladado en ambulancia al hospital zonal.



Otros vuelcos

Por otra parte, en la Ruta Nacional 64, a la altura del Puente de San Francisco, departamento Pomán, una camioneta Ford modelo F100 dominio TBX481, conducida por Daniel Alejandro Rodríguez (29), quien iba acompañado por José Orlando Rodríguez (62) y por Daniela Alejandra Rodríguez (24), protagonizó un tremendo siniestro vial. Según habría manifestado el conductor a la policía, circulaba con sentido este por dicha ruta, cuando, de repente, sufrió el reventón del neumático izquierdo delantero. Falla mecánica que le hizo perder el control del rodado, que salió de la banquina y volcó de manera espectacular, quedando sobre la banquina a un costado de la ruta.

A raíz de hecho, Alejandro Rodríguez sufrió lesiones de diversa consideración, por lo que los médicos que lo asistieron resolvieron trasladarlo a esta Capital, para estudios de mayor complejidad.

Finalmente, en el departamento La Paz, a las 23.30, sobre la ruta Nacional N° 157, altura km. 946, en la localidad de Recreo habría ocurrido un siniestro vial. Por causas que son materia de investigación judicial, un automóvil Peugeot modelo 208, dominio AD055SX, conducido por Leonardo Arias Ledesma (29), quien viajaba acompañado de otras cuatro personas desde Córdoba, con destino a la provincia de Salta, volcó, no registrándose personas lesionadas.