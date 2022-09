Dr. Gandini: "El hecho existe en la imaginación de la fiscalía"

El abogado Marcos Gandini fue el primero de los letrados de la defensa de los seis policías que alegó.

Por casi dos horas, el abogado Marcos Gandini defendió al policía Gustavo Bulacio de los tres hechos que la fiscalía le endilgo. Privación ilegitima de la libertad, tortura seguida de muerte y tortura por omisión, imputaciones por lo que la fiscalía le pidió la pena de prisión perpetua.

En primer lugar el abogado se refirió al arresto de Pachao, el que enmarcó en una medida legal realizada por su asistido quien no solo está facultado por distintas normas provinciales sino también obligado a la realización de la prevención.

"... González tenía un cuchillo y el mismo dijo que iban a buscar venganza. Que habría pasado si no hacían prevención en que habría terminado en una gresca descomunal, porque como ya lo dijo un testigo allí no pelea uno a uno sino todo el barrio", manifestó el letrado.

En este párrafo, el abogado hizo mención a que en una oportunidad siendo abogado defensor de otra persona, el fiscal Hugo Costilla tuvo tres días arrestado por tener un ternero atado en el fondo de la casa.

Luego se refirió a la imputación de tortura seguida de muerte que la fiscalía le achaca a su defendido.

A líneas generales, el Dr. Gandini habló de que el hecho solo existe en la indagación de la fiscalía. Hizo referencia por ejemplo a que no dijo "el lugar donde fue agredido Pachao" ellos hablan de un lugar en la comisaría al momento de la requisa y los otros arrestados hablan del 'calabozo". Entonces, le tenemos que "creer o no a los testigos González, Ridulfo...".

Asimismo, agregó: "Cuando relata el hecho, que entiendo es de su imaginación ya que lo actuado dice que barrera requiso a González en tiempo récord porque tenían q volver a salir en el móvil. La fiscalía no pudo decirnos a que habitáculo se lo llevo a Diego Pachao porque seguimos nadando en un mar de dudas. Nadie vio eso. El ministerio público fiscal en manotazo de ahogado fue recabando cosas para armar un hecho inexistente. Para armar el hecho segundo se valieron de los testimonios del hermano de Pachao. No hay ninguna circunstancia de modo tiempo y lugar que acredite este hecho", sentenció.

Al referirse a la acreditación de su asistido al igual que la de los otros cinco policías allí sentados en el banquillo, Gandini señaló "La participación estaba acreditada por el libro de servicio esto solo acredita que una persona estaba en el lugar pero no que golpeó a alguien. En este caso a Diego Pachao. El juez de apelación -refiriéndose al voto del Dr. Alvarez- hablo de descarte al momento de hacer mención al cuadro de servicio en donde algunos estaban de licencia y quedaron Barrera y Bulacio.

“Tiene que haber certeza de la participación del imputado. Se hizo seis ruedas de reconocimiento y no se reconoció a nadie, fue carrizo fue Ridulfo, pero no lo reconocieron. Por eso, entiendo que la fiscalía hace una valoración parcial de la prueba", expresó el letrado.

En otra parte, en su alegato Gandini se refirió "Cómo habrán visto y no voy a negar que nos balanceamos en el ámbito de la duda pero me atrevo a decir que cuando se analizan otras circunstancias llámese médicas nos encontramos ante la certeza de que el hecho no ha existido". Manifestando también que el Dr. Manzi fue quien tuvo controversias con el resto de los médicos q participaron en la autopsia de Pachao, el médico de Córdoba dijo el letrado "reconoció el trabajo que efectuaron los médicos forense de la provincia".

Antecedentes

Párrafo aparte le dedico a la madre de Diego de quien dijo entender su dolor y que no le puede pedir "objetividad, lo que sí debería tener la fiscalía”.

Gandini recordó que en la investigación penal preparatoria Claudia Véliz dijo al relatar el hecho ocurrido siete días antes de ser arrestado en el que resulto con una herida cortante en la frente "fue un hecho grave y preocupante" y ahora en el debate dijo " sólo fue un pequeño corte".

Diego ingreso por segunda vez al hospital porque tenía un sangrado de la herida y esa vez el médico le recetó calmantes para el dolor de cabeza y la fiscalía dice que no habían síntomas previos al ingreso de Pachao a la comisaría.

"Claro que habían síntomas y era el dolor de cabeza por eso le dieron los calmantes. Además si era una lesión sin importancia porque ella, por la madre le pedía e insistía a Diego que no fuera a trabajar que se quedará en la casa", remarcó el abogado.

A modo de conclusión sobre esta situación Gandini manifestó que "No era un corte simple, no se le hizo estudio porque no era nada. Aquí ahora debería estar sentado médicos por una clara mala.praxis no los policías. No sé lo puede enviar a la casa con un golpe en la cabeza deberían haberlo dejado internado para controlarlo, mínimamente".

Antes de finalizar, Gandini señaló que en su relato la fiscalía basa el hecho en la intensidad de la violencia que los policías ejercieron sobre la herida de Pachao con sacudones de cabello y aplicación de golpe sobre la herida. Si esto hubiera ocurrido la herida debería haberse abierto y no paso. Por eso insisto el hecho existe en la imaginación del ministerio público fiscal".

Al momento de pedir la pena, Gandini pidió que su asistido sea absuelto por certeza negativa sobre los hechos de tortura endilgada a su asistido.