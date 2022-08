Duro relato de la madre de Diego: confirmó que vio a su hijo "tiritando" e inconsciente

Claudia Véliz fue la primera testigo en declarar en la segunda audiencia que inicio a las 9:20 de la mañana de este martes, en el juicio que se lleva a cabo en la Cámara Penal nº 2. La mujer, madre de la víctima inicio recordando quién era su hijo y se quebró al recordar como el amigo de Diego, de apellido González le había relatado lo que le pasó a este en la comisaría. Véliz recordó ante los jueces que este testigo le dijo que le dieron "pataditas" y se preguntó: 2¿no sé cómo él pudo medir eso?”.

También dijo que cuando se enteró que Pachao estaba en la Comisaría sintió tranquilidad de que estuviera allí, por considerar que no iba a seguir bebiendo “pero me equivoque”. La madre se refirió a cómo vio a su hijo cuando fue a llevarle la comida y marcó que Diego salió en la camilla "tiritando y que no le respondió cuando le dijo papi. papi".

Tras el testimonio, la madre responde a las preguntas de las partes, que en el caso de una de las defensas, ella marcó que se entrevistó en una oportunidad con dos médicas quienes le dijeron que su hijo no tenía ninguna lesión en el cuerpo.

En la apertura del debate el tribunal hizo lugar al planteo del día de ayer de las defensas de hacer lugar al llamado cómo testigo de Néstor Rodríguez quien estuvo detenido el día que Pachao estuvo en la comisaría. Este, según ayer declaró el policía Bulacios, habría dicho que él y los demás detenidos fueron amenazados por otro detenido de apellido Guerrero para que declaren en contra de los policías

NOTICIA EN DESARROLLO