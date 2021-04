El accionar desplegado quedó enmarcado en la codificación de la víctima

El pasado viernes, el juez correccional N° 1, Marcelo Forner, dio a conocer los fundamentos de la sentencia dictada en marzo pasado a Walter Lazarte, por hechos de amenazas y desobediencia judicial, quedando inmediatamente detenido, a pesar de no contar con antecedentes previos.

Si bien la defensa del imputado puede casar el fallo, de ser confirmada aquella por el máximo tribunal, sería un precedente muy importante en la provincia en materia de violencia de género.

Es que los violentos podrían entrar en razón de que sus actos tienen consecuencias serias. Y sobre todo, a entender que las restricciones deben ser cumplidas efectivamente. A lo largo de los fundamentos, en donde el magistrado explica el porqué de la pena de tres años y tres meses de prisión efectiva y la decisión de la detección del ahora condenado, citó los argumentos que el fiscal Alejandro Dalla Lasta virtió en sus alegatos al momento de pedir la pena.



Para el juez, fue trascendente establecer la naturaleza de las acciones, la extensión del daño y peligros causados, cometió delitos en el marco de violencia de género. El accionar delictivo llevado a cabo por Lazarte en los hechos por los que fue juzgado ha producido una afectación del derecho humano de la mujer a vivir una vida sin violencias. “La violencia contra la mujer tiene una íntima vinculación con los derechos humanos y, con lo que yo considero el accionar desplegado por el condenado, quedó enmarcado, sin duda, en la búsqueda de la codificación de la víctima.



En sus fundamentos, el juez plasmó la declaración testimonial en audiencia de debate Y.G.R. -víctima- quien, en resumen, dice el fallo, ratifica lo declarado en distintas denuncias por ella efectuadas, una declaración cargada de dolor y temor, pero sin fisuras y de manera coherente, donde expresa la situación de violencia de género en la que se encuentra inmersa, llegando a señalar: “? yo sentí miedo por las amenazas, hasta el día de hoy le digo que mi mamá me tiene que ir a llevar al trabajo y buscarme al trabajo con mi hijo, siempre me decía que me iba matar?”.

Destacó, además, la manera pormenorizada en que Lazarte violaba la restricción de acercamiento.



Dichos estos que fueron refrendados en audiencia de debate por YGR ocasión en la que dijo: “?si se metió una restricción de acercamiento, nunca lo cumplió, nunca. Era dos o tres días, luego se olvidaba y volvía a mi casa y así sucesivamente. Tenemos un hijo en común, tiene seis años. Él iba como si nada a mi casa, lo buscaba, mi hijo salía?”. Finalmente, al referirse a la inmediata detención del ahora condenado, señaló el peligro latente que Lazarte, quien había desoído en reiteradas oportunidades a la Justicia, violando sistemáticamente las restricciones impuestas de acercamiento para con su ex, era potencialmente peligroso de poder nuevamente hacer caso omiso a la restricción y atentar contra la vida de la víctima.