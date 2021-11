"El chico Ortega se fue del hospital porque tenía miedo que lo dejen sin trabajo"

Ayer se desarrolló en la Cámara Penal N° 2 una maratónica jornada que inició poco después de las 9.00 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 14.00 horas, en el juicio que se sigue en contra de los tres médicos, Monferrán, Ramos y López, por el supuesto delito comúnmente conocido como “mala praxis médica”.

Ante el estrado del tribunal, declaró la hermana de la víctima, Gustavo Ortega, la médica, Dra. Lorena Carabus, que lo atendió en el mini hospital de Villa Dolores y lo derivó al hospital de urgencia por la “gravedad” de su estado de salud, la enfermera María Arce, y el médico Dr. Leiva.

Mientras, la hermana del joven fallecido el 11 de junio de 2012 cuando era intervenido quirúrgicamente en el Hospital San Juan Bautista, recordó que su hermano se fue porque “no le hacían nada” en el hospital y ya se “sentía bien”, ya que le habían puesto un calmante. Luego declaró la médica, quien fue categórica al indicar que “si se diagnostica y no se trata puede ser mortal”, esto en referencia a la pregunta de unas de las partes, haciendo hincapié en que Ortega debía recibir asistencia médica urgente en el hospital.

“Era un cuadro de complejo diagnóstico, por eso solo lo derivamos. Lo derivamos para que sea estudiado, no para que sea intervenido quirúrgicamente”, explicó la médica.

Luego, declaró la enfermera que acompañó a Ortega en la ambulancia, quien no aportó mayor información al plenario.

Finalmente, declaró el Dr. Leiva, quien estaba como jefe de guardia el día que ocurrió el fatal desenlace.

Por casi dos horas, el profesional de la salud les explicó a las partes cómo llegó, según los informes médicos de los profesionales imputados, Ortega al hospital y cómo lo encontró él al momento de examinarlo. “Recuerdo que le dije a la familia que estaba muy grave, antes de que ingresara al quirófano”.

El testigo contó que los médicos residentes le consultaron sobre Ortega, porque era un paciente complicado, presentaba “un cuadro quirúrgico de peritonitis con cuadro séptico”. A líneas generales, el médico explicó que cuando ingresó a las 9.00, los médicos imputados le dieron un diagnóstico al paciente, pero cuando él lo examinó, su estado de salud era grave.

“Diagnóstico peritonitis, a lo que se llega por una apendicitis aguda”, expresó el médico. Asimismo, a preguntas de las partes, respondió: “El órgano que produce la infección hay que sacarlo y era el apéndice”, remarcó Leiva. En otra parte de su declaración, el médico respondió a las preguntas de las partes, quienes hicieron hincapié en la “fuga” del paciente, quien se retiró del hospital y regresó luego a las 18.00, falleciendo horas más tarde.

“Cuando le pregunté al chico Ortega por qué se había ido del hospital me dijo que se fue porque tenía miedo que lo dejen sin trabajo”. Expresó el médico, agregando: “El retiro voluntario no incidió en su estado, sino fue la evolución de su enfermedad. El tratamiento que no recibió al no ser internado”, manifestó.

Finalmente, Leiva respondió que recién vio al paciente varias horas después de su ingreso porque lo había visto antes el Dr. Monferra, quien era el segundo a cargo de la guardia del hospital ese día.