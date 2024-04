El cura Renato Rasgido fue condenado a 15 años de prisión por abuso sexual

Pasado el mediodía de este miércoles, finalmente los jueces de la Cámara Penal N°2 emitieron su sentencia en el juicio contra el cura Renato Rasgido por abusar sexualmente a un menor de 12 años en Andalgalá. De este modo, se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por abusos sexuales en Catamarca, luego de Juan de Dios Gutiérrez.

Por unanimidad, el tribunal conformado por los Dres. Miguel Ángel Lozano Gilyam, Silvio Martoccia y Mauricio Navarro Foressi, condenó al sacerdote a 15 años de prisión por dos delitos de “abuso sexual simple agravado" y dos delitos “abuso sexual con acceso carnal vía anal” ambos agravado por ser ministro de un culto reconocido. Además, Rasgido fue absuelto por el beneficio de la duda por hechos de corrupción de menores.

No obstante, el tribunal no hizo lugar al pedido de la Fiscalía respecto a la inmediata prisión preventiva del sacerdote, por lo cual, hasta que la sentencia quede firme, no irá a la cárcel.

Por ello, Renato Rasgido se retiró en total silencio y en libertad del recinto.

En tanto, consultada por la prensa al respecto de la sentencia, la abogada Silvia Barrientos, representante de la querella, señaló que están satisfechos con el veredicto, aunque insistió en que el sacerdote no debería de haber sido absuelto por los delitos de corrupción de menores.

Cabe recordar que tanto la fiscalía, representada por Augusto Barros, como la querella habían pedido 24 años de prisión efectiva y la inmediata detención para el sacerdote.

“Pude enfrentarlo y le gané”

Por otro lado, la víctima también manifestó su impresión por la condena de Rasgido. Con la voz emocionada y quebrada, el joven dio un mensaje para aquellos que sufrieron abuso eclesiástico y contó parte de su duro calvario.

"Hoy no me dejaron dar la última palabra. Traje la valija que él me regaló para devolverle y que se lleve mis dolores de adentro. La última vez que se me acercó a mi familia, él me dejó la valija. Yo me escapé a Buenos Aires, desde ahí, todos los días, la cargaba. Hoy espero que los sobrevivientes que sufrieron abusos por este diablo y no pudieron hacer la denuncia, pero hablaron conmigo, que esto va por ellos, que signifique un alivio.” señaló en diálogo con Radio Valle Viejo.

En la misma línea, sostuvo afectado: “Mi hija fue mi heroína, con solo tres años me salvó la vida. Ahora disfrutaré de mi hija, mi viejo, mi familia. Esperé tanto este momento para disfrutarlo con mi familia, la gente de la Red. Venimos peleando esto desde hace mucho tiempo juntos.”

“Hoy, con 25 años, pude mirarle la cara. Cuando tenia 12 años se aprovechó de mi, de mi niñez. Hoy puedo decir que soy más grande y pude enfrentarlo y le gané la pulseada”, sentenció.

Por último, cuestionó al sacerdote abusador que negó en su momento conocerlo. “Si él no me conocía, ¿por qué existían las llamadas?, ¿por qué el día de mi intento de suicidio se escapó. Él sabia la verdad, del porqué fue mi intento?”.