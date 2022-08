El duro relato de la madre de un niño de 12 años que fue baleado por ladrones: "Mamá, me pegaron un tiro"

Un nene de 12 años fue baleado en la nuca cuando un grupo de delincuentes lo abordaron cuando regresaba del colegio para intentar robarle la mochila. El violento hecho ocurrió durante la tarde del pasado martes en las calles El Maracaná y Perón, en La Matanza.

A pesar de que los ladrones no se llevaron nada y el menor permanece internado en grave estado, Natalia, madre la víctima, relató el crudo episodio: "Me llamó y me dijo mamá me pegaron un tiro", informó en radio Mitre.

El menor recibió un disparo que ingresó por el pómulo, debajo del ojo derecho, y salió por el lado izquierdo. En consecuencia, la zona nasal fue afectada y se continúa evaluando que no tenga complicaciones neurológicas.

"No sabemos cómo seguir porque siento que le truncaron la vida a un nene de 12 años", sostuvo la madre en entrevista con TN.

En medio de tanto dolor por lo ocurrido, señaló: "Siento que mi corazón está partido, si bien no me quitaron a mi hijo, nos destruyeron como familia", y agregó: "Si era un milímetro más le volaban la cabeza".

"Tengo el alma destrozada. Hace más de 30 horas que no duermo, no quiero bañarme, no quiero comer. No me quiero imaginar la gente que pierde un hijo", sentenció la madre de Joaquín.

Por último, Natalia se refirió a la conmoción de la familia después de lo sucedido: "Ahora tenemos que seguir como podamos".