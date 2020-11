El exdocente de Religión sumó otras dos denuncias por grooming y volverá a ser indagado

La situación procesal del exdocente de Religión del Colegio Padre Ramón de la Quintana se complica cada vez más. Si bien se encuentra en libertad, luego de que el martes fuera imputado del delito de “grooming continuado” e indagado tras presentarse de manera espontánea ante el fiscal Hugo Costilla, deberá volver a sentarse ante el fiscal ya que, en las primeras horas de la mañana de ayer, se conocieron otras dos denuncias en su contra.

LA UNIÓN pudo tener acceso a dichas denuncias, de las cuales la primera fue radicada en horas del mediodía, en la Unidad de Violencia Familiar y de Género. La denunciante es una adolescente, alumna del colegio -de quien obviamente se reservan todos los datos personales- quien se presentó ante las autoridades y manifestó su deseo de denunciar a Gabriel Olivera por un delito contra la integridad sexual. Señalando voceros de la causa que, en principio, se trataría de un hecho que encuadraría en la calificación legal de grooming.

En tanto, en horas de la tarde, un joven, hoy mayor de edad, se presentó en la guardia de la Unidad Judicial N° 1 y denunció al profesor Olivera. Al igual que en el caso anterior, la identidad no será revelada, a pesar de ser mayor de edad, puesto que habría sido víctima de un hecho contra la integridad sexual cuando era adolescente.

El joven contó que sufrió el acoso y ciberacoso del docente en cuestión en su último año de colegiatura en La Quintana, donde Olivera le enseñaba “ERE”, es decir, Religión.

Asimismo, habría manifestado que se animó a denunciarlo ya que tomó conocimiento por las redes sociales y los medios de comunicación que otro joven, quien padeció el mismo acoso que él, lo había denunciado.

Con esta dos denuncias, las que ya fueron giradas a la Fiscalía interviniente, es inminente que con el correr de las horas el profesor Olivera sea nuevamente convocado a Fiscalía, para ser otra vez indagado, ahora por los dos nuevos cargos.

El delito de grooming no prevé, según nuestro Código, un agravante ni por la edad de la víctima ni por la cantidad de víctimas, como sí lo prevén otros delitos, por lo que, de no mediar un peligro inminente de fuga, por ejemplo, el docente seguirá en libertad.



Suspensión

Por otra parte, voceros judiciales informaron ayer que la encargada legal de la Educación Privada le solicitó al fiscal que entiende en la causa un informe en relación a la acusación que pesa en contra del docente Gabriel Olivera. Según se supo, dicha información fue peticionada para actuar administrativamente. Hasta tanto la Justicia dilucide la situación procesal del docente, quien sigue sumando más denuncias en su contra, desde Educación Privada se evaluaba la posibilidad de suspender al docente la totalidad de horas de clases que le fueron asignadas en los distintos colegios religiosos, tanto en la ciudad Capital como en el departamento Valle Viejo.

Además, desde la Fiscalía General, a cargo de la Dra. Milagros Vega, se instó a los jóvenes que fueron o sintieron haber sido víctimas del docente a presentarse en la Fiscalía General y denunciar el caso, entendiendo que el delito de grooming es de instancia privada y solo la denuncia de la víctima o de su encargado legal podrán permitirle a la Justicia abrir la investigación pertinente, tal y como se está llevando a cabo en la actualidad.



“Parece que solo no pasó en nuestro colegio”

Tal como lo habían anunciado a través de todas las plataformas virtuales y los medios de comunicación masivos, ayer a las 9.30 de la mañana, casi un centenar de jóvenes, en su mayoría alumnos de distintos colegios católicos y de otras escuelas secundarias, se reunieron en la esquina de calle Rivadavia y Esquiú, para luego trasladarse unos cincuenta metros sobre calle Rivadavia y manifestarse al frente mismo del ingreso principal del Colegio Padre Ramón de la Quintana.

Bajo el lema “no nos callamos más”, los jóvenes se manifestaron en forma pacífica, portando carteles con leyendas tales como “no nos callamos más”; “basta de abusos esclesiásticos” y “más educación, menos abuso”, los chicos pidieron a las autoridades del colegio -algunas de las cuales estaban en el interior al momento de la manifestación desempeñando su trabajo- que no “protejan a los abusadores”, refiriéndose a los profesores -aunque solo uno por el momento fue denunciado penalmente en la Justicia en tres oportunidades- que trabajan o trabajaban -tal es el caso de Gabriel Olivera, el profesor de Religion- en el colegio en su cargo. Luego de permanecer por más de una hora, los jóvenes se retiraron de manera pacífica.

En diálogo con este diario, una de las alumnas que participó de la convocatoria indicó que “solo buscamos que nos escuchen. Que estos hechos no vuelvan a pasar. Fueron muchos los chicos que lo sufrieron y, de a poco, se van animando a denunciar”. Asimismo, resaltó que el “profe” denunciado -por Olivera- no sería “el único que cometió estos actos con los alumnos”. Otra jovencita dijo que si bien no tenía conocimiento de ningún hecho, con las denuncias “entendió” que las actitudes de algunos docentes para con ellos “no eran las correctas, aun cuando lo parecían”. Además, otra jovencita, que estaba también participando de la marcha, dijo que estos hechos “no pasaron solo en La Quintana. Aunque no hay denuncia aún por estos casos de mención”.





Comunicado del Obispado de Catamarca

La Comisión Interdisciplinaria de Prevención de Abuso Sexual Infantil, de la Vicaría Episcopal de Educación de la Diócesis de Catamarca, ante el hecho de público conocimiento ocurrido en el Colegio Padre Ramón de la Quintana, quiere expresar su acompañamiento a la Comunidad Educativa del mencionado establecimiento, a la familia del joven denunciante, a toda la familia educativa, a la familia del docente denunciado y a toda la sociedad en general.

Es la Justicia quien lleva adelante la investigación de los hechos, por lo que expresamos nuestro firme propósito de no interferir en esos procesos y colaborar aportando toda la información que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos denunciados. No nos parece oportuno utilizar las redes sociales para exponer denuncias, sino que deben hacerse, si correspondiere, ante las autoridades pertinentes, para no incurrir en la difamación y la calumnia.

Con sorpresa, hemos observado que junto a esta problemática, se han sumado otras, de naturaleza distinta. Desde esta Comisión, seguiremos trabajando en la concientización, prevención y asistencia, para dar respuestas a situaciones que atenten contra la integridad física, psíquica y emocional de los niños, niñas y adolescentes, que son parte de nuestros colegios, a través de la capacitación y elaboración de Guías de Orientación para todas las Comunidades Educativas de la Vicaría.