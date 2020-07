El fiscal no aceptó al Estado como querellante y le pidió al juez investigar a los camaristas

Ayer a la mañana, se conoció que el titular de la Fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de la investigación de Delitos contra la Administración Pública, Dr. Facundo Barros, resolvió no hacer lugar a la solicitud de constitución como querellante a la Fiscalía de Estado, en la causa donde los camaristas, Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá, son investigados por el supuesto delito de “cohecho” (coima).

En diálogo con la prensa, el funcionario explicó que la presentación fue rechazada por no ser la etapa procesal en la que debía ser dirimida, es decir, presetntada, notificándose, luego, de esta medida, a la Fiscalía General y a las defensas de ambos imputados. Asimismo, el fiscal manifestó que durante las primeras horas de la mañana, le solicitó al juez de Control de Garantías N° 3, Porfirio Acuña, la investigación interjurisdiccional, girando el expediente para que sea él ahora quien lleve adelante la investigación de la causa.

Según explicaron las fuentes consultadas, el magistrado cuenta con un plazo de dos meses, tiempo que puede extenderse más teniendo en cuenta la complejidad de la causa que se investiga.

Las mismas fuentes indicaron que ahora, el juez incorporará nuevas pruebas a la investigación, que le permitan determinar si, efectivamente, los camaristas de Apelaciones incurrieron en delito, y les “sacan” los fueros, para que se sometan como ciudadanos comunes ante la Justicia o, si bien las pruebas no fueran suficientes, solicitar el archivo de la investigación.



Jury

En paralelo a la investigación penal, donde los funcionarios son sospechados del delito de “cohecho pasivo”, se inició el martes, con la investigación administrativa, tras la reunión del tribunal del juicio político, quienes, tras haber visualizado el video en el Salón San Martín de la Corte de Justicia, pasaron a un cuarto intermedio para mañana viernes, cuando resolverán la situación de los camaristas de Apelaciones. Es decir, determinarán si solicitarán el desafuero para los magistrados, para dar así inicio al proceso del Jury de Enjuiciamiento. Del mismo modo, piden la suspensión de los sospechosos, quienes, actualmente, están de licencia en sus cargos o desestiman el caso. Cabe señalar, que el tribunal del Jury de Enjuiciamiento está integrado por la presidente de la Corte de Justicia, Dra. Vilma Molina, los legisladores Juana Fernández, Augusto Barros y Raúl Chico, además de dos letrados del Colegio de Abogados de la provincia.

“Es una cuestión que la Justicia necesita solucionar”

Ayer a la mañana, en diálogo con el canal de noticias TN, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Catamarca, Jorge Moreno, aseguró que le “preocupa enormemente” y le “produce conmoción” el caso que involucra a los dos camaristas, Juan Pablo Morales y Raul Da Prá, en un supuesto pago de coima, para revocar la prisión preventiva de un detenido.

“Como para cualquiera de ustedes, las imágenes son impactantes. Por suerte, se ha reaccionado rápidamente. Ha empezado a actuar el Jury de Enjuiciamiento y, de oficio, el fiscal general de la provincia ha instruido una causa, que fue derivada al fiscal de Delitos Especiales y la ha llevado al juez de la causa”, explicó Moreno, al referirse al caso que involucra a los jueces de la Cámara de Apelaciones.

En declaraciones al canal Todo Noticias, el ministro dijo también que “está actuando en paralelo por las dos vías de forma rápida” a través de los dos procesos: el juicio político y una causa judicial. “Estamos esperando que la Justicia actúe y que sea efectiva”, añadió el funcionario provincial, quien destacó la gravedad del suceso al explicar que ambos involucrados integran una Cámara de Apelaciones, que “tiene poder importante” por ser “una instancia casi definitiva para la liberación o condena de un preso” y que, además, por ser dos los jueces involucrados, lo que “constituye mayoría” en cualquier decisión.



El video

Sobre las imágenes difundidas, Moreno dijo que se advierte “claramente en el diálogo” la supuesta coima: “Está muy claro y es muy impactante. No hay muchas explicaciones para dar”. Tras informar que ninguno de los camaristas presentó su renuncia al cargo, el ministro dijo que uno se presentó espontáneamente con un abogado en la causa, mientras que al otro se le designó un defensor oficial.

Finalmente, dijo que se investiga la procedencia del dinero: “Tiene que ser alguien vinculado a la causa, pero eso es materia de investigación”, concluyó.

Morales y Da Prá quedaron imputados en una causa por “cohecho pasivo agravado”, quienes comenzaron a ser investigados por el fiscal de Catamarca, Facundo Barros, luego de quedar filmados en un video que se viralizó en las redes sociales, en el que se los ve recibiendo el pago de más de 800 mil pesos por parte de una tercera persona, supuestamente, a cambio de revocar un pedido de prisión preventiva a un detenido.