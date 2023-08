El fiscal pidió la absolución en juicio por abuso y desató la irá de los manifestantes: Hubo incidentes

La calle San Martín entre calles Junin y Maipu, más precisamente enfrente a la Cámara Penal N° 3 fue escenario de graves incidentes entre la policía y un grupo de mujeres quienes se habían constituido desde horas tempranas en “apoyo” a una joven victima de abuso sexual.

En el interior del edificio judicial, Rodrigo Carrizo ocupaba el banquillo de los acusados debiendo responder ante los jueces Marcelo Soria, Patricia Olmi y Jorge Palacios, por dos hechos de abuso sexual, ocurridos en la localidad de Las Juntas, departamento Ambato, en el año 2021. En la audiencia, el tribunal escuchó al último testigo propuesto por la defensa y luego se abrió la ronda de alegatos, mientras afuera de la sala, en la calle, los manifestantes pedían Justicia y condena para el imputado.

Belén, una de las jóvenes víctimas, en diálogo con LA UNIÓN dijo: “Solo quiero justicia. Él me violó y exijo justicia. Nadie tiene por qué aprovecharse de la mujer, no importa su condición. Él me cosificó y ahora lo está haciendo la Justicia”. Mientras tanto, en el recinto, el fiscal Miguel Mauvecin exponía sus conclusiones finales.

De acuerdo a lo informado por voceros judiciales, ya que el debate por ser el delito de abuso sexual el que se ventila se realiza a puertas cerradas, el fiscal mantuvo la imputación de abusos sexual simple y solicitó la pena de un año y dos meses para Carrizo, mientras que por el delito de abuso sexual con acceso carnal pidió la absolución por el beneficio de la duda.

Según trascendió, en su alegato Mauvecin habría manifestado que le habían quedado dudas, después de todo lo expuesto en las diferentes audiencias, sobre la existencia forzada del hecho, por lo que al momento de peticionar la pena solicitó la absolución por el beneficio de la duda. Seguidamente, en la sala alegó la abogada Querellante Dra. Silvia Barrientos quien representa a Belén y sostuvo la acusación de abuso sexual con acceso carnal en contra de Carrizo y pidió la pena de 12 años de prisión. Más tarde, previo a un cuarto intermedio, alegó la defensa del imputado Carrizo, Dr. Víctor García, quien pidió la absolución por ambas acusaciones.

Malestar y desorden

En el cuarto intermedio, la abogada Querellante le comentó a la víctima y a las personas que la acompañaban en las afueras de la Cámara el pedido del fiscal.

“Es increíble lo que pidió el fiscal. La absolución porque tiene dudas de que el hecho de abuso con acceso haya existido, cuando hay pruebas de ADN y otros elementos que respaldan a mi clienta” sentenció la letrada.

Al conocer el pedido, las manifestantes enardecieron y se quejaron a viva voz cargando en contra del fiscal Mauvecin a quien tildaron de “corrupto” y “amigo de las personas de poder”, al punto de pedir su renuncia.

“Andate Mauvecin, andate, nos viola igual que el violador con lo que resolvés. Andate, pero por la puerta de atrás, porque la de delante te queda grande”, le gritó Belén, entre lágrimas, al fiscal mientras la policía resguardaba el ingreso al edificio judicial.

Finalmente, cerca del mediodía el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio para el próximo miércoles cuando previo a escuchar la última palabra del imputado, quien en el inicio del juicio dijo que los abusos habían sido consentidos, dará a conocer luego el veredicto de sentencia.

Bronca, empujones y golpes

El enojo de la víctima y de los manifestantes que la acompañaban al conocer el pedido del fiscal, se magnificó cuando concluida la audiencia, arribó a la Cámara el personal del Servicio Penitenciario para trasladar a Carrizo, quien cabe recordar está detenido desde hace 11 meses en Miraflores.

Los cánticos de insultos y pedido de justicia, en los que se mencionó también al fiscal, se incrementaron. Bajo un fuerte operativo policial, el personal del penal retiró cubierto con escudos a Carrizo sobre quien los manifestantes se abalanzaron y hasta golpearon el vehículo oficial gritándole a Carrizo “violador”.

Fue en esos momentos en que los policías del grupo especial que estaban apostados en el lugar intercedieron para permitir que la trafic del penal se retire del lugar, lo que al parecer molestó a los manifestantes iniciándose un forcejeo entre ellos y los efectivos de la policía, quienes final

mente terminaron por formar un cordón y “alejar” a los manifestantes del ingreso de la Cámara. Situación que llevó también a cerrar las puertas de una oficina pública lindante al edificio judicial. En el forcejeo, una mujer que acompañaba a Belén, resultó con un golpe, según dijeron, de una cachiporra, en su brazo izquierdo, pero no fue necesaria la presencia de la ambulancia. Si bien los manifestantes le reclamaban a la policía por “el violento accionar”, Belén, una de las víctimas les pedía tranquilidad refiriendo que la policía solo cumplía órdenes y quienes deben impartir justicia son los jueces y el fiscal, descomprimiendo así el tenso enfrentamiento entre manifestantes y policías.



Foto y videos: Silvina Bravo