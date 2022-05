El Fiscal señaló que hay que determinar la deuda y evaluar si es factible el pago a los inversores

Pasadas las diez de la mañana, Edgar Bacchiani fue trasladado desde el Servicio Penitenciario de Miraflores hasta el Juzgado Federal para ampliar la indagatoria en la causa que lo tiene como imputado por los delitos de estafa, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y asociación ilícita. La expectativa estaba puesta sobre la posibilidad de aportar un compromiso real de pago a los ahorristas.

El trader manifestó que él tendría en su poder alrededor de 50 millones de dólares con los cuáles tiene intenciones de pagar la deuda a los inversores.

El Fiscal Santos Reynoso pudo brindar a LA UNIÓN los detalles sobre la declaración del CEO. Señaló que “hay credibilidad si esos montos realmente están disponibles como dice él para efectuar el pago a todos los inversores” lo cuál, según manifestó el Fiscal, será materia de evaluación y constatación por el juez.

“Solicitamos que el juez corra la vista al ministerio publico fiscal de todo lo manifestado por el señor Bacchiani, así como también del nuevo pedido de prisión domiciliaria a los efectos de llevar a cabo el pago al que hizo referencia”, dijo el Fiscal. La respuesta sobre las medidas a tomar se darían a conocer dentro de las 24 horas.

Respecto a San Blas y Sarroca, el Fiscal señaló que la declaración del contador Iván Segovia es relevante y determinante para evaluar qué medidas se tomarán respecto a los imputados. El contador habría brindado la información respecto a una cuenta en particular “pero no hizo referencia a supuesta disponibilidad de fondos en otras cuentas que no serían de la empresa, sino de Bacchiani.”

Bacchiani había declarado que la deuda sería de entre 40 y 50 millones de dólares, y que tendría en su poder al menos 50 millones de dólares con los cuales podría efectuar el pago de la misma.

Ante esta declaración, el Fiscal señaló que aún se debe determinar, en base a la auditoria contable de todos los contratos de inversiones realizados, la deuda de capital exacta, y si concuerda con la ampliación de indagatoria realizada por el CEO. Esto permitiría evaluar si es factible o no realizar los pagos a los inversores, y si corresponde o no la prisión domiciliaria de Edgar Bacchiani.