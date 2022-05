El fiscal Véliz Ruíz se refirió a la indagatoria de Bruno Jerez

Consultado por LA UNIÓN, el Dr.Véliz Ruíz, el fiscal de la causa, se pronunció acerca del delito de estafa del que se le acusa al abogado Bruno Jérez.

En primer lugar, aclaró que "más que una denuncia fue una actuación de oficio por parte de la fiscalía Federal en virtud de una persona que se presentó en la fiscalía manifestando que el Dr. Jerez le había cobrado un dinero en nombre de la Fiscalía Federal".

Cuando se le preguntó si el presunto cobro estaba vinculado a las causas de las RT que se investigan, expresó: "Sí, yo preferiría no ahondar en las declaraciones, porque, bueno, todavía no se ha realizado el primer acto de defensa que es el llamado a indagatoria que estaba fijado para el día de hoy. No se llevó a cabo, no me informaron si estaba notificado, así que no puedo decir absolutamente nada".

Noticia en desarrollo