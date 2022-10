El imputado guardó silencio y las hermanas de Débora declararon ante los 12 Jurados Populares

Tal como estaba previsto, la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal fue hoy escenario de una jornada histórica en la justicia de Catamarca.

Por primera vez, doce ciudadanas y ciudadanos “comunes” ocuparon el rol de “juezas” y “jueces” del hecho -es decir, del caso- y juzgaron a un par.

La maratónica audiencia inició pasadas las 9 de la mañana con la selección de los doce jurados titulares y los dos suplentes, quienes integraban un grupo de más de cuarenta potenciales jurados. Si bien, en el sorteo realizado semana atrás en el salón San Martín de la Corte de Justicia, el número de preseleccionados ascendía a 72, varios postulantes faltaron ayer, teniendo en parte que ver el paro del transporte público, según lo indicado por algunas fuentes judiciales.

A las 12:30 horas, aproximadamente, el juez director del proceso, Dr. Fernando Esteban, el Ministerio Público Fiscal a cargo de los Dres. Alejandro Dalla Lasta Baroni y Antonella Kranevitter, la querella interpuesta por el padre de la víctima, Débora Barros, ejercida por los abogados Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez y el abogado Fernando Contreras, en defensa del imputado Javier Salcedo, que arribó pasadas las 8 de la mañana trasladado por el personal del penal de Miraflores, volvieron a constituirse en el recinto.

En presencia de todos los potenciales jurados, el juez Esteban nombró, por el número asignado en el inicio de la jornada a cada uno, quiénes habían sido seleccionados para integrar el primer jurado popular.

Seguidamente, el juez pasó a un cuarto intermedio hasta las 15 horas, cuando inició el juicio propiamente dicho.

En la sala, como púbico, asistieron funcionarios judiciales, la prensa y familiares de la joven asesinada, quienes estuvieron acompañados en el recinto por María Gordillo, mamá de Brenda Micaela y, durante la mañana, en la vereda del edificio judicial de calle Sarmiento y San Martín, por un grupo de mujeres que portaban carteles con la foto de Débora y la leyenda “justicia”; “cadena perpetua”, etc.

Alegatos de apertura

Con la presencia del jurado en la sala, previo a que el juez director le realizara una serie de indicaciones principalmente sobre lo que deberán tener en cuenta durante el debate para arribar al veredicto final de “culpable” o “no culpable”, las partes expusieron sus alegatos de apertura, a través de los cuales buscaran “convencer” a los jurados, en el caso de la fiscalía y la querella, que Salcedo mantenía una relación con Débora, que “Salcedo no mató a cualquier persona, sino que mató de manera cruel y asfixiándola con sus propias manos a una persona con la que mantenía un vínculo” y que “para cometer el hecho se aprovechó de la indefensión física de la joven a quien, previo, la golpeó en el rostro, provocándole traumatismo”. Estas fueron algunas de las expresiones que indicó el fiscal Dalla Lasta y los abogados querellantes al jurado a quienes les “prometieron” demostrar esta “relación” con las pruebas que acercaron al juicio.

En un lenguaje ameno, la fiscalía y la querella se dirigió al jurado como “juezas” y “jueces”, apelando los abogados querellantes a la sensibilidad del jurado, mostrando al referirse a la víctima una foto de ella, donde la se la ve sonriente y con “mucha vida, con muchos sueños”. También hizo mención a la presencia del padre de Débora en la sala y remarcó una y otra vez que era importante establecer la relación de pareja con Salcedo, ya que la pena, en caso de ser declarado culpable, es única, es decir, de prisión perpetua.

Finalmente, el jurado escuchó al abogado defensor del imputado Salcedo. El Dr. Contreras contó su teoría del caso e indicó que no iba a defender lo indefendible -en clara alusión a que fue su asistido quien mató a Débora-, pero que sí iba a demostrarles, y no “prometerles” ni “jurarles”, con pruebas, entre las que nombró una captura del teléfono de la víctima, que entre ellos no había una relación de pareja propiamente dicha.

Cabe recordar que, según la querella, Débora había iniciado su relación de pareja con Salcedo en el mes de febrero del año 2021, siendo asesinada por este en su casa -a la que, según el alegato de la fiscalía, la joven concurría porque le tenía confianza- en el mes de abril.

