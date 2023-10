El joven que fue golpeado a la salida de un boliche está grave: "Mi hijo se está muriendo"

El último parte médico de Diego Rafael Pinto, el joven de 23 años que fue brutalmente agredido a la salida de Clown, un local bailable ubicado en Alto Fariñango, indica que su estado de salud ha sufrido retroceso.

Así lo indicó su madre, Sonia Apaza, quien indicó que los médicos no le dan mucha esperanza, la salud de su hijo está muy comprometida: el día de ayer también había confirmado que los médicos habían decidido no hacerle una cirugía por causa de un estado febril.

Diego Pinto fue pateado múltiples veces en la cabeza, y en este contexto angustiante para la familia, su madre también pide justicia por su hijo, y repudia el hecho de que uno de los acusados recuperó la libertad tras el pago de una caución:

“Mi hijo se está muriendo, no quiero que los suelten (a los acusados), mi hijo está mal, recién me dijeron que no hay esperanza, Que se haga justicia por él.”concluyó Sonia, desolada.