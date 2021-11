El juez Figueroa Vicario no será recusado y continúa la investigación por los incidentes

El pedido lo había solicitado el Dr. Gonzalo Ferreras tras los incidentes que sufrió el presidente de la Corte, Dr. Carlos Figueroa Vicario, cuando al retirarse este del edificio judicial fue abordado por un grupo de manifestantes, quienes le impidieron el tránsito y lo habrían amenazado.

El órgano máximo de Justicia de la provincia resolvió de esta manera "rechazar el pedido de alejamiento ” de la causa del mencionado Ministro y que “siga la causa expte. Corte nº 037/21 según su estado y agréguense las actuaciones por cuerda al principal”.

En los considerandos del dictamen se sostiene que Figueroa Vicario no sería sujeto de imparcialidad por haber estado en contacto con los manifestantes en el día que la presentación hace referencia y añaden que “no puede tenerse por configurada como tal cuando el propio afectado por los incidentes generados por una de las partes del proceso, reconoce que no se trató de un incidente que haya sido percibido por él como susceptible de perturbar su serenidad ni poner en riesgo su imparcialidad en el desempeño de la concreta función puesta a su cargo”.

El Dr. Sebastián Ibañez, abogado de la querella de la familia Gordillo comentó a Diario La Unión que “si por esas manifestaciones se tuviese que recusar a los jueces, en todos los tribunales se los debería recursar. Esto porque en todos los tribunales donde sustancian juicios orales con causas penales graves, hay ciudadanos manifestándose por Justicia”.

Agregando “en virtud de eso la Corte la aplica una sanción disciplinaria de apercibimiento por este planteo, por considerar que el mismo es abusivo, malicioso y dilatorio. Desde la querella vamos presentar copia al Colegio de Abogados de esta resolución para se tome conocimiento, y se proceda como corresponde”.

Cabe aclarar que lo de la “sanción disciplinaria de apercibimiento por este planteo, por considerar que el mismo es abusivo, malicioso y dilatorio” fue manifestado por el Ministro José Cáceres, pero no fue compartido por los otros seis ministros que integraron el tribunal por lo que no fue tenido en cuenta en los “Resuelvo” del dictamen.

Por otro lado, el abogado defensor de Naim Vera, en dialogo con este diario indicó que “quiero dejar en claro que bajo ningún punto de vista nunca puse en tela de juicio el criterio y el saber del Juez Figueroa Vicario”, pero entiendo que por “la situación que vivió”, la que por cierto origino una investigación de oficio de la fiscalía local por “la supuesta comisión de un delito” del que él sería la victima a quien le resuelva en contra su voto será “cuestionado”.

Hay antecedentes, agrego de la Corte de Justicia en otros casos “en que no se hizo lugar a la recusación del juez pero este se aparto voluntariamente”.

Asimismo dijo que ahora resta “aguardar para el próximo año la resolución de su planteo, la cuestión de fondo. Aclarando que no se analiza otorgarle la libertad a Naim como se intenta instalar mediáticamente algunos actores del proceso, en otras palabras lo que el planteo busca que la Corte resuelva es no es la acción que tuvo Naim de matar a Micaela Gordillo sino el contexto en el que se dio el hecho luctuoso que nada, a nuestro entender tiene que ver con un hecho de violencia de genero agravada ya que la relación de pareja no existía”.

Finalmente manifestó que de conocerse el fallo antes de que finalice el año se estaría ante la presencia de una “resolución express por parte de la Corte quien ya tiene antecedentes de resolución de cuatro meses a cinco meses en promedio, cuando el tribunal estaba integrado por cinco miembros, ahora que son siete los magistrados es cuestión de lógica que el tiempo debería al menos mantenerse. Hay otras muchos planteos efectuados con anterioridad al de Naim, en lo que si esta en juego la libertad del justiciable, porque reitero si fallan a favor nuestro Naim pasara varios años en la cárcel si fallan en contra, los años previsto en la condena son más pero realizaremos en el planteo en la Corte de Justicia de la Nación donde insistiremos con nuestra postura, pero en los que los familiares ni de una ni de otra parte se manifiestan”.