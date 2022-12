El jugador de tenis de mesa al que una deportista argentina había denunciado por violación, fue extraditado

El jugador chileno de tenis de mesa Juan Lamadrid Barraza fue extraditado a la Argentina para declarar ante la Justicia por una denuncia que realizó la deportista argentina Cielo Rotryng Álvarez, quien lo acusó de haber abusado sexualmente de ella en 2017, cuando ella tenía 14 años.

La búsqueda del deportista trasandino comenzó en agosto del año pasado cuando se realizó la denuncia por violación. El Juzgado Nacional N°40 había pedido su captura y que sea extraditado a la Argentina. Medios locales de Chile afirmaban que, tras la denuncia, el deportista ya no acudía a los lugares habituales ni a su centro de entrenamiento.

A los 28 días de que se hiciera público el pedido de extradición, la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal determinó que el acusado estaba en Chile, por lo que se dio inicio a un intercambio de información con la oficina de Interpol de la ciudad de Santiago, que lo detuvo el pasado 21 de septiembre.

A partir de ese momento se iniciaron los trámites diplomáticos para concretar la extradición y el traslado. Finalmente, cinco años después de sucedido el supuesto hecho, el sospechoso arribó a la Argentina acompañado de una comisión de la Policía Federal.

Lamadrid Barraza abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas que lo depositó en el aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires a las 18.30 de este viernes, momento en el que fue oficialmente detenido en tierras nacionales. La denuncia pública que había hecho Cielo Rotryng sobre el abuso sexual que cometio Juan Lamadrid Barraza.

La denuncia de la deportista argentina

Cielo Rotryng rompió el silencio el pasado 23 de agosto cuando, a través de una carta, contó que el 14 de diciembre de 2017 en el Abierto de la República Argentina de Tenis de Mesa -un torneo en el que compiten adultos y menores-, Juan Lamadrid Barraza abusó de ella.

“Tenía apenas 14 años y la inocencia de cualquier niña. ¿Hasta cuándo nos van a seguir pasando estas cosas? No fue mi vestimenta, tampoco el horario ni el lugar. Si no hay consentimiento, es violación. Hoy decido no callarme más”, escribió en su Instagram hace cinco meses.

Si bien no dio detalles sobre el hecho, la joven dijo que “fue algo premeditado”, en una entrevista con TN. “No creo que una persona tenga la capacidad de un segundo para otra cambiar el rumbo de las cosas. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo: 'No, vamos por otro camino…'”, explicó

La deportista que por esa época tenía 14 años contó que le costó “asimilar los hechos” y reveló que no quería denunciar por miedo: “Sabía que se iba a hablar mucho y que mi carrera deportiva iba a colgar de un hilo. Después entendí que cuando uno hace las cosas bien nada puede salir mal”.

La joven de 19 años agradeció el apoyo del CENARD, de otras jugadoras del ambiente y de la Federación Argentina de Tenis de Mesa (FATM), pero advirtió que “a nadie le sorprendió lo que ocurrió por el mecanismo de accionar que esta persona tiene”.

Tras la denuncia de Rotryng, el medio Meganoticias difundió unos mensajes en los que Lamadrid se refería al tema. En una historia en Instagram (su cuenta es privada) afirmó: “Estoy superpreocupado. Me dan risa”.

También había amenazado con sus propias denuncias: “Yo soy de la calle, tengo códigos, tengo hermana, tengo mamá, no me conocen. Les voy a meter una denuncia a todas y todos y me van a tener que pagar. O me pagan o se van presos. Corta”.

Cielo, ante esto, había aclarado: “No me sorprendieron sus mensajes ni la forma prepotente que tiene de hablar. No tiene una vista a nivel general. Es una persona muy egocéntrica”.