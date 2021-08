El juicio por el megafraude a Desarrollo Social será el catorce de septiembre

¿La cuarta será la vencida? es el interrogante que suele plantearse al conocer de voceros judiciales que el 14 de septiembre próximo fue la fecha fijada para el inicio del juicio por el megafraude de Desarrollo Social, en donde exfuncionarios y exempleados deberán responder por, supuestamente, haber defraudado económicamente al Estado provincial por una cifra cercana a los 5 millones de pesos. Los hechos, que consistían en el dictado de capacitaciones -algunas no se realizaron y a otras no concurrió la cantidad de alumnos que debían ir- ocurrieron entre los años 2004 y 2007.

En el año 2014, el fiscal Ezequiel Walther concluyó la investigación, en donde, supuestamente, se habría comprobado que el dinero fue cobrado por funcionarios y ONG's, a quienes el Tribunal de Cuentas provincial ya ordenó devolver más 1 millón de pesos.

La información fue confirmada a LA UNIÓN por voceros judiciales, quienes indicaron que la fecha fijada para la audiencia es el próximo 14 de septiembre y teniendo en cuenta la cantidad de imputados y las demas partes el juicio podría realizarse en otro edificio y no en el recinto de la cámara penal.

El plenario tendrá diez acusados entre ellos el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Córdoba Molas; el exdirector de Políticas Juveniles, Ariel Regina; y el excontador de la provincia, Juan Barrios, todos formaron parte del primer gobierno de Eduardo Brizuela del Moral, entre 2003 y 2007.

Por lo complejo de la causa y lo abultado de los expedientes, que cuentan con 47 cuerpos y con más de siete mil fojas, se prevé que el juicio se desarrolle por varios meses, a lo largo de los cuales desfilarán unos 130 testigos.



Cabe señalar, que la investigación se extendió durante 13 años y el debate debió suspenderse en tres oportunidades, ante las presentaciones sistemáticas de apelaciones, recusaciones y pedidos de nulidad de todo el expediente por parte de las defensas de los imputados.