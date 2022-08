El jurado del caso Pachao desmintió al abogado Véliz: "El tribunal no se siente presionado por nadie"

Durante la audiencia de ayer, el tribunal integrado por los jueces Silvio Martoccia, Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, ante la mención de una de las defensas de los imputados de supuestas “presiones políticas al tribunal” aclararon, en voz del Dr. Morabito, que “el tribunal no se siente para nada presionado por la presencia en la sala como observadores de Ana Radusky, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos; María Eugenia del Campo, como coordinadora del Centro de Acceso a la Justicia de la provincia y la directora nacional de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, Gabriela Carpineti”, remarcando que “tomando las palabras del Dr. Vélez, quien en la primera audiencia pidió que no se nombre como parte del proceso presente en la sala al organismo nacional ni provincial, que el tribunal no se siente presionado por nadie y que, si así lo desea, hasta el propio presidente de la Nación se siente en la sala a escuchar el juicio”.