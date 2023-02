El Jury aceptó la inhibición de Dalla Lasta y designó a Mauvecin como nuevo fiscal

Pasado este mediodía, el tribunal de Jury de enjuiciamiento se reunió en el salón San Martin de la Corte de Justicia de la provincia para analizar la inhibición planteada por el fiscal general Alejandro Dalla Lasta, para intervenir como fiscal del Jury en la investigación que inició en contra del fiscala de instrucción N° 2 Laureno Palacios en diciembre pasado por supuesto “mal desempeño” en la investigación del crimen del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.

La reunión estuvo presidida por la Dra. Maria Fernanda Rosales Andreotti y participaron de la misma el senador Oscar Vera, las diputadas Juana Fernández y Cecilia Guerrero y los dos representantes del colegio de Abogados de la provincia, Dres. Pablo Federico Nicollini y Silvia Cabrera, como integrantes del tribunal de enjuiciamiento funcionarios y magistrados del poder Judicial de la provincia.

Tras analizar el escrito de Dalla Lasta, de aproximadamente diez páginas, en donde tal como lo publicó en exclusiva LA UNIÓN en su edición digital, ayer a la tarde el fiscal entendía que no podía actuar con la objetividad que requiere una investigación de esta naturaleza en razón de que por su función de fiscal General había tomado participación como “órgano superior” del fiscal Palacios en la causa en cuestión, entre otros argumentos esgrimidos por el funcionario judicial, el tribunal resolvió hacer lugar y aceptar la inhibición del fiscal Alejandro Dalla Lasta como fiscal del Jury.

A renglón siguiente, la presidenta resolvió notificar en el día de mañana miércoles 1 de marzo al fiscal suplente, Dr. Miguel Mauvecin para que asuma la función de fiscal titular del Jury a quien le girara también una copia del descargo presentado por el fiscal acusado y del contenido de la denuncia presentada por los legisladores de la oposición que fue admitida por el tribunal y dio origen al proceso.

Una vez asumido el cargo y, en caso de que no exista ningún tipo impedimento –ya que Mauvecin puede o no plantear la inhibición- el nuevo fiscal contará con diez días hábiles para elaborar un nuevo informe para el tribunal del Jury en donde deberá concluir si existente elementos para proseguir el proceso y dar apertura al Jury propiamente dicho en contra de Laureano Palacios o bien que existen elementos para una sanción menos rigurosa, como por ejemplo un severo llamado de atención con una sanción monetaria o bien que no existen elementos para formular ningún tipo de acusación.

En caso de asumir el cargo, mañana miércoles el fiscal de la cámara penal N 3 Miguel Mauvecin le comenzara a correr los plazos para elevar hasta el próximo martes 14 de marzo su informe a la secretaria del tribunal del jury.

Cabe acotar, que el fiscal Mauvecin intervino en la apertura del Jury de enjuiciamiento del año 2021 a los ex integrantes de la Cámara de Apelación y Exhorto de la provincia quedando trunco el proceso ante la renuncia de los funcionarios.