El Juzgado Correccional N° 3 viajó a Recreo y realizó tres juicios por delitos en contexto de género en cinco horas

Por primera vez, un tribunal correccional viajó al interior provincial, para llevar a cabo juicios orales y públicos por delitos en contexto de género.

En el lapso de casi seis horas, el juez Javier Herrera y el fiscal Víctor Figueroa, llevaron adelante tres audiencias de las que participaron también los imputados, todos con domicilio en la ciudad de Recreo, sus abogados defensores y las víctimas, quienes declararon como testigos.

Una de ella concluyó una absolución y las otras dos con condena. Hoy, el tribunal permanecerá en la ciudad recreína, donde concretarán cuatro audiencias de probation, por delitos de violencia entre mujeres y hurtos.

El primer antecedente fue en agosto del año pasado, cuando la Cámara Criminal Penal Juvenil integrado por los jueces Rodrigo Morabito, Fabricio Gershani Quesada y la subragante Corina Pérez viajaron a la ciudad de Recreo, donde juzgaron y condenaron a un adolescente por abuso sexual con acceso carnal.



De acuerdo a la información brindada por voceros judiciales, los debates se concretaron a las 10.00 de la mañana, a las 14.00 horas y a las 16.00 horas, respectivamente, desarrollándose todos en el salón cultural “Eduardo Pocho Labaque”.



En el primero de los debates, los delitos que se ventilaron fueron de daño y amenazas. El imputado fue un sujeto de apellido Stec, quien el 8 y 31 de octubre del año 2019, en horas de la madrugada, llegó a la casa de los padres de su expareja e ingresó por una ventana. Se dirigió al dormitorio de su ex y la amenazó diciéndole que “no se ensuciaría las manos, pero que buscaría a alguien para que le haga daño”.



En el inicio del debate, el imputado declaró y negó el hecho. Luego, fue el turno de la víctima, quien cambió la versión y negó las amenazas por lo que el fiscal no tuvo más remedio al momento de solicitar la pena en el alegato que fuera el imputado absuelto por el beneficio de la duda. Lo que, finalmente, falló el juez.



A la siesta

El segundo juicio tuvo en el banquillo a un sujeto de apellido Vázquez, quien el 21 de mayo del 2021, a las dos de la madrugada, se presentó en la casa de su expareja, a quien le recriminó por la hora que llegaba a la vivienda e intentó ingresar al inmueble por la fuerza.

En el lugar, la insultó y la agredió con un golpe de puño en el rostro, por lo que fue imputado del delito de lesiones leves calificadas por mediar una relación de pareja en calidad de autor. En la audiencia, Vázquez declaró y negó haber cometido el hecho, sin embargo, la víctima, quien ofició de testigo, ratificó lo denunciado. Ello, más las pruebas obrantes en el expediente y que se ventilaron durante la audiencia, hizo que el fiscal Figueroa mantuviera la imputación y solicitara para el ahora condenado la pena de seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, en razón que no contaba con antecedentes computables. Luego de un breve cuarto intermedio, el juez Herrera dictó la sentencia, siendo la misma coincidente a lo manifestado por el fiscal en su alegato.

Finalmente, a las 16.00, inició el tercer debate. José P. fue el imputado. El 23 de febrero del presente año, el sujeto se presentó en la casa de los padres de su expareja para buscar al hijo en común de ambos, donde fue atendido por el abuelo del niño, quien le manifestó que su hija no estaba, pero que llegaría pronto con la criatura. Al parecer, esto molestó al imputado, quien tomó un hierro y comenzó a golpear la puerta del portón, mientras le decía que la iba a matar a la hija. Luego, le arrojó piedras a la vivienda, provocando daños en dos aberturas.

Por estos hechos, José P. fue imputado de los delitos de daños y amenazas, hechos que negó haber cometido ante el juez Herrera. Luego, declaró la víctima y volvió a ratificar la denuncia. Seguidamente, tras escuchar los alegatos del fiscal Figueroa y del abogado defensor del imputado, el juez dictó sentencia y declaró culpable a José P. de los delitos endilgados, condenándolo a la pena de un año de prisión de cumplimiento en suspenso.



Hoy

Finalizada la maratónica jornada, el juez y el fiscal pernoctaron en la ciudad de Recreo, ya que, en la jornada de hoy, llevarán adelante cinco probations.

Es decir, cinco audiencias de suspensión de juicio a prueba, donde los abogados defensores de los imputados expondrán sus razones para evitar que sus asistidos, quienes deben responder por delitos de lesiones -violencia entre mujeres- y hurto, no sean juzgados en un juicio oral y accedan al beneficio de la probation.

Luego de concluir dichas audiencias, de la comitiva también formó parte, además del juez Herrera y el fiscal Figueroa, el secretario del tribunal y un escribiente.