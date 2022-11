El médico detenido por pornografía infantil y pedofilia se mantuvo en silencio ante el fiscal Gober

El médico pediatra detenido el martes a la mañana en su domicilio de la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo fue ayer a la tarde imputado e indagado por el fiscal Alejandro Gober.

Fuentes judiciales informaron que pasadas las 19 horas el personal policial trasladó desde la División Investigaciones a la fiscalía de calle Junín al 600 al profesional de la salud, Dr. Pablo José Aonzo, de 51 años para la audiencia de indagatoria de imputado.

Sentado ante el fiscal Alejandro Gober, el médico en compañía de su abogado defensor el Dr. Ezequiel Walther escuchó la imputación en su contra -distribución de material de abuso y explotación sexual infantil en calidad de autor y las pruebas obrantes en el expediente-, consultándole a renglón siguiente el fiscal de la causa si era su deseo o no el prestar declaración.

Aconsejado por su abogado, el pediatra optó por guardar silencio.

Finalizado el acto procesal, Aozo fue nuevamente conducido por la policía a su lugar de detención donde continuará privado de la libertad.

En razón de la gravedad del delito del que se le acusa, descargar pornografía infantil y distribuirla, voceros judiciales adelantaron que, en las próximas horas, el fiscal le solicitará al juez de control de garantías en turno la audiencia de control de detención para el médico imputado.

En paralelo a ello, durante la jornada de ayer el personal idóneo trabajó sobre los distintos elementos tecnológicos que durante el procedimiento del martes a la mañana le fueron secuestrados.

Por otra parte, en cuanto al profesional detenido, se supo que, según el Círculo Médico de Catamarca, se desempeñaba en el CAPS Carlos Bravo, en el sur de la capital, para la obra social OSPECON y en un consultorio particular.

Investigación

Tal como lo publicó LA UNIÓN en su edición de ayer, la investigación local que fue llevada adelante por el fiscal Gober inició hace poco más de un mes atrás, realizando el día martes un total de 70 allanamientos de manera simultánea en 14 provincias del país. Al médico detenido en Catamarca, la policía federal que llevó adelante los demás procedimientos, coordinado a nivel nacional por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, otras 19 personas fueron detenidas en las provincias de Buenos Aires, Misiones, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Corrientes, Río Negro, Entre Ríos, Chaco, La Pampa, San Luis y Tucumán.

En cuanto a los secuestros realizados en la casa del médico detenido al allanar el domicilio, los investigadores procedieron al secuestro de tres notebooks, una PC, una tablet, 110 DVD y 9 dispositivos de almacenamientos. Concluido el procedimiento, el profesional de la salud fue detenido y trasladado a la División Investigaciones, sospechado de pedofilia, así como de distribución de imágenes y tenencia de pornografía infantil, donde permanece privado de la libertad al aguardo de ser indagado por el fiscal Gober.

A nivel nacional

La operación se inició a raíz del trabajo conjunto llevado a cabo por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal CABA, que facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, para poder utilizar el sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System” (ICACCOPS), plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes. Así, con la coordinación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de CABA (UFEDyCI), a cargo de la Dra. Daniela Dupuy, se originó la operación “Red Federal en Alerta”, en la que se investiga a usuarios radicados en la Argentina, que utilizaron plataformas P2P para traficar material de abuso sexual infantil, en infracción al art. 128 del Código Penal.