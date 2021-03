El secuestrador de Maia quedó detenido y tiene una causa pendiente por abuso

Carlos Alberto Savanz es el que está acusado de secuestrar a Maia Beloso que fue encontrada hoy sana y salva en Luján, provincia de Buenos Aires. El sujeto quedó alojado en una dependencia policial y se conoció que tiene pendiente una causa por abuso.

El hecho ocurrió en marzo del 2020 donde mediante una denuncia de su exmujer en la comisaria de Guernica dio cuenta de la acusación de abuso de una nena de cuatro años que es de su familia. Todo esto había ocurrido en el rancho que compartían con su exmujer en un estado de extrema pobreza.

La denuncia fue realizada primero en la comisaria y luego en la fiscalia. El hombre fue echado por su expareja del rancho que compartían y la causa la tomó el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. En su declaración, la mujer dio una fecha para el abuso, un tocamiento, abuso sexual simple, ubicado temporalmente en los primeros días del aislamiento por la pandemia.

El fizcal ordenó la exclusión del hogar de Savanz, también dispuso una perimetral para la madre de la victima y la victima pero lo que no se pudo es el estudio de Cámara Gessel a la nena ya que comenzó la pandemia y no había turnos. Además, para pasar a esa instancia, se debe pactar entrevistas entre la menor y una psicologa infantil y esto en tres ocasiones no fue aceptado.

Así, el sujero siguió su vida al no haber pruebas y fue deambulando y más quedando impune ya que no había registros de él por usar un apellido falso el de Sierra que corresponde a un ladrón de poca monta cuatro años más joven que él.

Siguió en la calle y con total impunidad abordó a Maia a la vera de la autopista Dellepiane en Villa Cildañez de Parque Avellaneda.

La detención en Luján puso nombre, apellido y DNI al sospechoso. Con los nuevos elementos, según fuentes con acceso al expediente, Condomí Alcorta ya tiene a su sospechoso: podrá ser identificado y fichado, los nuevos elementos que se recolecten en la causa Maia a cargo de la fiscal Laura Belloqui sumarán a un perfil criminal.

Con todo esto recaudado, es posible pedir la aprehención ante la justicia y también tomar la declaración por Cámara Gessel a las victimas donde sería algo clave para lograr la detención definitiva del sujeto.