El Tribunal habilitó a Corpacci para presentar su testimonio por escrito

En la reanudación de las audiencias en la Cámara Penal nº 2, en el juicio que se sigue por el crimen de Diego Pachao, se dio curso a la notificación a la senadora nacional, Dra. Lucía Corpacci para testificar, tal como se determinó la semana pasada.

El Tribunal habilitó que la legisladora y ex gobernadora pueda declarar por escrito pero lo llamativo es que en caso de no responder a este pedido, se indicó que no se insistirá con este testimonio, dado que no aportaría mayores datos a la causa. Así se informó en la apertura de la nueva sesión de este lunes.

Recordemos que por la citación de Corpacci, se produjo el alejamiento de una de las abogadas de la querrella, por expresa decisión de la familia de Pachao. Al respecto, la Dra. Natalia Páez Vaca había indicado que su salida estaba relacionado con no estar de acuerdo con la citación de la senadora nacional.