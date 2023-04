El tribunal del Jury abrió el enjuiciamiento al fiscal Palacios

La investigación por el supuesto mal desempeño del fiscal de Instrucción N°2, Laureano Palacios, sumó un nuevo capítulo.

Ayer se conoció que el tribunal del Jury de enjuiciamiento, conformado por la ministra y presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Fernanda Rosales Andreotti, el senador Oscar Vera, las diputadas Juana Fernández y Cecilia Guerrero y los dos integrantes del Colegio de Abogados de la provincia resolvieron abrir el enjuiciamiento al fiscal Palacios.

La medida se dio a conocer tras la reunión que mantuvieron pasado el mediodía de ayer en el salón San Martín de la Corte de Justicia de la provincia. En la oportunidad, los integrantes del tribunal analizaron el informe elevado por el procurador Dr. Tristán Lobo, que la semana pasada le fue solicitado por el Jury, tras resolver el fiscal Mauvecin no acusar a su par Palacios por supuesto mal desempeño.

Tal como lo publicó en exclusiva este diario, al interiorizarse del dictamen de Mauvecin, el tribunal advirtió que había sido valorada una “prueba" nueva, por lo que se pidió ese informe a la procuración.

En la reunión de ayer, el tribunal resolvió, previo al análisis del expediente del Jury -conformado por la denuncia de la oposición, el descargo del fiscal denunciado, el informe del fiscal Mauvecin y el pedido a la Procuración-, la apertura del enjuiciamiento del Dr. Palacios.

Ahora, el Jury notificará de dicha medida al fiscal del Jury, Dr. Miguel Mauvecin, para que determine si acusa o no. En caso de prosperar la acusación, el tribunal notificará de la medida al fiscal denunciado para que se defienda. Caso contrario, es decir, si el fiscal Mauvecin no acusa, el tribunal del Jury deberá tomar la decisión de cerrar la investigación, ya que no puede el Jury, con sobrada jurisprudencia tanto de la corte de Nación, como de la provincia, dar continuidad con el Jury, si no hay una acusación fiscal.

Cabe aclarar que, en el dictamen anterior, el fiscal Mauvecin resolvió sobre si se abría o no el enjuiciamiento a Palacios, no siendo dicho informe vinculante para el tribunal.

En palabras del propio fiscal Mauvecin, en su informe consideró que los elementos sobre la actuación efectuada por Palacios no ameritaban la formulación de una acusación.

Apreciación contraria fue a la que arribaron los integrantes del tribunal del Jury, quienes a líneas generales consideran que, de la denuncia, el descargo del Dr. Palacios y el dictamen del fiscal Mauvecin, surge que se deben esclarecer algunas situaciones que fueron denunciadas si estás llevarían a la responsabilidad del fiscal o no determinan el Jury al funcionario en cuestión.

En otras palabras, el tribunal de enjuiciamiento de funcionario y magistrados del poder judicial entiende que hay "cosas” que tienen que ser esclarecidas, por lo que se abre el enjuiciamiento.

Marcha

Por otra parte, a la tarde los hijos del exministro Rojas marcharon otra vez pidiendo justicia y el rápido esclarecimiento del crimen de su padre.

En la oportunidad, acompañado de un importante números de personas, en las que se pudo ver también a algunos políticos, marcharon desde el Paseo General Navarro, comúnmente conocido como La Alameda, hasta la plaza principal. El pedido de justicia se reiteró una y otra vez.