Elevan a juicio el caso de un policía asesinado durante un procedimiento

La fiscal de Instrucción de 3ra Nominación consideró completa la investigación penal preparatoria que tiene como único imputado de "Homicidio Calificado por ser cometido contra un miembro de las fuerzas de Seguridad" a José Javier Aguilar por un hecho ocurrido el 29 de abril de 2022 en una vivienda de Valle Chico.

En esa oportunidad el cabo Carlos Diego Cháves concurrió al domicilio en donde una mujer solicitaba ayuda al estar siendo amenazada por Aguilar. El efectivo policial, que realizaba tareas de prevención en la zona a bordo de un móvil de Bienestar Policial, arribó al lugar e intentando disuadir al sujeto recibió una puñalada en su pecho que motivó su muerte a los pocos minutos.

En la fundamentación de la elevación a juicio, la fiscal Gabriela De Marcos manifiesta que "estamos sin lugar a dudas frente una agresión ilegítima de parte de quien alega no haber querido matar, toda vez que 'desde el principio' su objetivo era darle muerte a Chávez, ya que de no ser así el imputado hubiera lesionado a la víctima en otra parte de su cuerpo y no en una zona tan sensible y vital como es el tórax; verificándose por el lugar, medio empleado, la violencia y fuerza de penetración del instrumento lesivo en el cuerpo de su víctima, la indudable voluntad homicida del acusado".

El cabo Chávez falleció como producto de un "shock hipovolémico por hemotórax derecho secundario a lesión de arteria pulmonar derecha y pulmón derecho por herida de arma blanca".