Elpidio Guaraz, tras la indagatoria: "Espero se resuelva rápido"

A posteriori de la indagatoria, LA UNIÓN se entrevistó con el intendente Elpidio Guaraz, que habló acerca de la indagatoria y sobre la denuncia que le realizó su expareja.

En cuanto al acto procesal, Guaraz se mostró conforme con haber sido indagado: “Pasó mucho tiempo, pero por fin pude declarar. Estoy tranquilo y confió en la justicia, que esto se va a aclarar y resolver pronto. Es una lástima que haya tenido que pasar tanto tiempo para recién poder declarar, pero ya es un avance y espero que esto se resuelva rápido”. Asimismo, comentó: “veo que la justicia está avanzando y eso está bien”, insistiendo: ¨ojalá esto se resuelva pronto¨.

Por otra parte, al referirse a la joven que lo denuncia, quien es su expareja, apunto que “está todo armado”. Es una “cuestión política”, me “quieren destruir con esto que esta armado porque no pueden con los votos”, expresó el intendente. Además, contó que con la denunciante inició su relación de noviazgo cuando ella tenía 18 años: “estoy seguro de que cuando tenía 14 años no la conocía”. Finalmente, dijo sentirse tranquilo y que “toda la familia de ella -por la denunciante- me creen a mí, porque saben cómo fue la relación desde un principio”.