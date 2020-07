Embarazada, supuesta víctima de violencia, roció con alcohol y prendió fuego a su novio

Una joven mujer de 22 años, aparentemente víctima de violencia por parte de su pareja, concluyó el domingo a la noche una discusión de la peor manera. Previo a rociar con alcohol a su pareja, de 24 años, lo prendió fuego. El muchacho sufrió quemaduras en el brazo derecho, por lo que recibió atención médica. El fiscal dispuso el arresto de la mujer, quien por su embarazo no fue trasladada a la dependencia policial, permaneciendo en su domicilio.

Fuentes policiales informaron a este diario que alrededor de las 22:30 horas, personal de la Comisaría Décima se constituyeron en un domicilio de calle 25 de Mayo al 1.500, donde había una persona lesionada.

Al llegar los uniformados se entrevistaron con un joven, de apellido Juárez, quien les habría manifestado que, minutos antes, había sido rociado con alcohol por su concubina, de 22 años y, luego, prendido fuego. Razón por la que presentaba quemaduras en uno de sus brazos.

Mientras los encargados del procedimiento solicitaban la ambulancia del SAME, en la que posteriormente el herido fue trasladado al hospital, estos se entrevistaron con la supuesta autora del hecho, una joven mujer de 22 años, quien les manifestó estar cursando un embarazo de siete meses. Si bien no trascendieron mayores detalles de dicho diálogo, se informó que la muchacha habría reaccionado de esa manera porque, supuestamente, estaba siendo víctima de violencia por parte del herido y que no sería esta la primera vez que sucede un episodio de esta naturaleza en la pareja.

Seguidamente, el hecho fue puesto en conocimiento del fiscal Alejandro Gober, quien dispuso que personal de la Unidad Judicial N° 2 y de la División Criminalística se constituyeran en el domicilio, donde habría ocurrido el incidente de pareja, y llevara adelante las medidas pertinentes que permitan conocer qué fue lo que ocurrió en el lugar, que terminó con un joven con quemaduras en uno de sus brazos y una mujer embarazada arrestada.