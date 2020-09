En la cuarentena obligatoria, se denuncio casi un caso de abuso sexual cada veinticuatro horas

El mes de marzo, cuando se dictó la cuarentena obligatoria en todo país por la pandemia del Covid-19, fue en nuestra provincia, más precisamente en la Primera Circunscripción Judicial, el mes en el que mayor cantidad de denuncias por delitos de índole sexual se recepcionaron en 31 días. Se registraron 28 casos y en un 65 %, las denuncias fueron por ataques sexuales contra niñas y adolescentes. Las presentaciones judiciales, durante el primer semestre del año 2020, fueron 145, respecto del mismo periodo que el 2019 (176), bajo casi un 18 %.

Las denuncias por abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes (en adelante NNyA) durante el periodo de la cuarentena obligatoria, en los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, donde funcionan las once unidades judiciales y la Unidad de Violencia Familiar y de Género, disminuyeron levemente. Así lo revelan las estadísticas elaboradas por el Poder Judicial de la provincia y comprende el periodo desde el 15 de marzo al 31 de mayo del año en curso.

En esos 77 días, se registraron 47 presentaciones judiciales, es decir, que cada 36 horas se denunció un caso. En 2019, en el mismo periodo, se dieron 86 casos, más de una denuncia por día. Esta disminución de denuncias por abusos sexuales puede presentar varias razones, según explican los especialistas, que no hubieran ocurrido abusos sino todo lo contrario, que se dieron, pero que no se denunciaron.

Esto se puede dar, por ejemplo, porque al no haber escuela -un lugar donde las víctimas se sentían protegidas y se animan a contar su calvario- y al haber estado en aislamiento social preventivo, el riesgo de pasar más tiempo con el abusador se acrecentó.

No es casual que en marzo se iniciaran 28 causas por abuso sexual y en abril, apenas 9. ¿Acaso los abusos sexuales desaparecieron? Pensar eso es una utopía. Lo que pasó, según explicó un funcionario judicial consultado por este diario, fue que se dejaron de recibir las denuncias que realizaban docentes y directivos cuando advertían en las aulas que una niña, niño o adolescente estaba siendo víctima de abuso sexual.

El abuso sexual dejó de ser un delito de instancia privada y ahora es público, por ello y ante el distanciamiento social y la restricción de circulación en la que vivimos, las autoridades apelan a la solidaridad de los vecinos para que denuncien cualquier hecho de violencia del que tomen conocimiento.

Lamentablemente, la lupa continúa estando en la familia y/o el entorno más cercano de las víctimas. Según explicaron desde las distintas fiscalías en las que recayeron las denuncias presentadas durante la cuarentena obligatoria, en la mayoría de las denuncias por ataques sexuales en perjuicio de los NNyA, el autor es un familiar directo o un amigo de la familia. Durante ese periodo, solo 14 personas que no pertenecen al círculo familiar de las víctimas fueron denunciados.

Los segundos más denunciados desde el 15 de marzo al 31 de mayo fueron los padrastros: en este periodo se acusó a 32 hombres, parejas de las madres de las víctimas. Madres que, en algunos casos, fueron también victimas de ultraje sexual a mano de exparejas. Otro dato que surge de las estadísticas y que se repite en relación al año 2019 y 2020 en igual periodo de tiempo es que más del 95 por ciento de las denuncias pertenecen al género femenino.



Los tipos

Tenemos que saber que las agresiones de tipo sexual no se limitan solo a las violaciones o abusos con acceso. Hay otros delitos contra la integridad sexual como, por ejemplo, “exhibiciones obscenas”, “acoso sexual”, “rapto” y “tentativa de violación”. Según las estadísticas, durante el primer semestre del año en curso, la cantidad de víctimas registradas fueron 23, en hechos registrados en Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.