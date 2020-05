En medio de una discusión, apuñaló en el rostro con un cuchillo a su expareja

Un violento hecho de sangre ocurrió ayer, en horas de la mañana, en la zona norte de la ciudad, donde una mujer, empuñando un arma blanca, lesionó en el rostro a su expareja. Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que tomaron conocimiento del hecho aproximadamente a las 11:30, cuando un llamado telefónico alertó a los efectivos de la Comisaría Séptima que en el barrio Eva Perón había una persona herida de arma blanca.

Al arribar, la policía encontró a un hombre, de quien se reservaron los datos personales, con un corte de arma blanca a la altura de la ceja. Según manifestó el herido, para quien la policía convocó una ambulancia del SAME, momentos antes, en circunstancias que se encontraba junto a su expareja, una mujer de 30 años, madre de su hija de un año de edad, mantuvo una discusión por motivos que no trascendieron.

En un determinado momento de la pelea, la mujer tomó un cuchillo y se abalanzó sobre el hombre, lesionándolo con un corte a la altura de la ceja del ojo derecho. Por el corte, el hombre perdió abundante sangre, quedando con el rostro ensangrentado.

Luego de ser dado de alta en el hospital, donde fue llevado por la ambulancia para que fuera atendido, el hombre fue trasladado a la Unidad Judicial N° 7, donde denunció a su ex por las lesiones sufridas.



Detenido

Ayer, a las 19:15, en un domicilio ubicado en la calle N° 20, del Complejo Habitacional Valle Chico, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizada (COEM Kappa) aprehendieron a un hombre de 49 años, quien habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 55 años.

Tras la detención, la mujer se dirigioó al Precinto Judicial N° 9, donde denunció el acto de violencia sufrido.