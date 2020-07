En un presunto ajuste de cuentas, balearon a un adolescente desde una moto

Un grave hecho policial sucedió ayer a la tarde, en el sur de la ciudad, donde un adolescente de 16 años fue la víctima. Sentado en la vereda del domicilio, el jovencito fue abordado por una motocicleta en la que se transportaban dos personas, una de las cuales extrajo un arma de fuego y le disparó. El proyectil rozó el abdomen de la víctima, quien, luego de ser asistido en el Hospital San Juan Bautista, recuperó el alta. El móvil del ataque sería un presunto ajuste de cuentas, aun cuando su motivo no trascendió. En cuanto a los agresores, uno de ellos estaría identificado por los investigadores. El grave hecho es investigado por el fiscal Jonathan Felsztyna, quien ordenó que peritos y personal judicial trabajaran en la escena del hecho. LA UNIÓN pudo conocer de fuentes vinculadas a la causa que pasadas las 18:00 horas, la Policía fue alertada mediante un llamado telefónico de una persona herida de arma de fuego, en la Avenida Mardoqueo Molina y pasaje Tinogasta. De inmediato, llegó al lugar el móvil de la Comisaría Segunda, quienes encontraron herido a la altura del abdomen, tendido sobre la vereda de una vivienda, a un adolescente de 16 años, de quien por el momento se reservarán los datos personales. Rápidamente, los encargados del procedimiento convocaron al personal del Same, para la asistencia del jovencito, quien fue luego llevado al Hospital San Juan Bautista. En la sala de primeros auxilios, el adolescente recibió asistencia y, como el proyectil solo rozó el abdomen del chico, los médicos le dieron el alta.



El hecho

En cuanto al hecho, los investigadores lograron reconstruir los momentos previos y durante del ataque. Mediante la recepción de testimonios y laa pericias bioquímicas y fotográficas en la escena, pudieron determinar que, encontrándose sentado en el cordón de la vereda, el adolescente fue atacado por un sujeto que iba en la moto, quien le disparó, pero por fortuna, el disparo no puso en riesgo su vida. Luego, los motociclistas se dieron a la fuga, con rumbo desconocido.



El móvil

En cuanto al móvil del ataque, los investigadores manejan distintas hipótesis, aun cuando la más fuerte es la de un presunto ajuste de cuentas, pese a que los voceros consultados no brindaron datos en relación a cual sería el motivo de dicho ajuste. Por otra parte, las fuentes indicaron que el presunto autor del disparo estaría ya identificado y sería, en las próximas horas, detenido por los investigadores.