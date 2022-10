En su alegato de apertura, la fiscalía sostuvo que "Barrera mató intencionalmente a Chanampa"

Tal como estaba previsto, este mediodía dio inicio en el edificio de la Asociación de Magistrados y Funcionario de la provincia el segundo Juicio por jurados populares en el que se ventilará el homicidio de Pablo Chanampa quien murió de un disparo de arma de fuego a una distancia de 5 metros aproximadamente en noviembre del año 2020 en el barrio santa Marta.

Tras la selección de los 16 jurados, el juez director del debate Dr. Luis Guillamondegui le hizo conocer las instrucciones a tener en cuenta a los jurados para que finalizadas las audiencias luego de los alegatos de clausura estén en condiciones de declarar a los imputados "culpables" o "no culpables".

Seguidamente el Ministerio Público fiscal a cargo del Dr. Miguel Mauvecin y Jésica Miranda realizaron su alegato de apertura,

Los imputados declararán mañana.

Las teorías del caso

El fiscal Mauvecin le dijo al jurado que desde la fiscalía se le va a probar que el imputado Walter Barrera mató intencionalmente a Chanampa y que lo hizo con la colaboración de su hijo Gastón, y los demás imputados.

El fiscal sostuvo que a las 18 del día del hecho estaban todos reunidos, con el hermano de la víctima, Claudio. Allí, organizaron una carrera de caballo y finalizada la misma inició una discusión que terminó a las trompadas, donde otros presentes debieron separarlos.

Tras este enfrentamiento, según señaló el fiscal al jurado, los imputados se habrían ido a su domicilio a buscar un arma y salieron en la búsqueda de Chanampa. Cerca de las 19:00 fueron a la casa de Chanampa, donde estaba la esposa a quien Walter dijo que buscaba a su marido y “que se entregue o iba a volver a la noche y los iba a matar a todos”.

“Lamentablemente esa promesa la cumplió. Cerca de las 20 Walter junto a los otros imputados fueron a buscar a Sebastián en la esquina de la casa de su hermano donde Walter le disparó a corta distancia y lo mató. Mató a quien quería matar. Le disparó a quien quería matar. No fue al azar. Mató a quien había prometido iba a matar una hora antes." sostuvo.

"Gastón, su hijo David, su amigo lo acompañaron cuando fue y le hizo la promesa a la mujer de Chanampa que lo iba a matar, Fueron con el arma y estuvieron acompañando al autor que sabían lo que quería hacer, matar a Chanampa y lo mataron. El título si fuera una película sería "promesa cumplida". Dicten un veredicto de culpable para los imputados." pidió el fiscal.

Luego alegó el querellante Dr. Roberto Mazzucco quien dijo estar de acuerdo con lo planteado por la fiscalía. “El hecho dejó destrozado a los dos hijos de la víctima de 9 y 11 años de edad y a toda una familia.” señaló.

Dijo también que la defensa va a intentar probar que existió una amenaza previa “pero eso fue así sino que ellos, por los imputados, cumplieron la amenaza de matar a Sebastián Chanampa. El único hecho que existió fue un asesinato cruel y a sangre fría cometido por Walter y sus familiares.”

La defensa en alegato de apertura dijo que demostrarán con pruebas sabiendo lo que quería fue e intencionalmente dio muerte a Chanampa y que las otras tres personas colaboraron y participaron del hecho.

“Esto no ocurrió y vamos a demostrar que el hecho que cometió Walter fue en exceso de legítima defensa y los otros muchachos a los que identificó para el jurados no hicieron lo que dicen que hicieron.” sostuvo la defensa, volviendo a repetir que “el hecho la verdad es una desgracia, pero lejos está Walter Barrera de que sabía lo que quería y quería lo que sabía no es así.”

"El pueblo y la ciudadanía de Catamarca les dio el poder de determinar si las personas aquí sentadas son o no culpable. Walter Barrera está sentado allí de milagro porque revivió un golpe en el rostro que le causó múltiples complicaciones. Se excedió en el medio usado si, pero defendió su vida.

Y los otros tres imputados porque están allí sentados, porque lamentablemente Chanampa murió de un disparo. A Lazarte le cortaron la mano adentro del servicio penitenciario." dijo los abogados defensores.

“No venimos a hacer zafar a nadie. Walter se excedió si y eso lo vamos a demostrar con los testigos. Barrera no hizo más que defenderse pero somos conscientes que se excedió en esa defensa.” finalizaron.