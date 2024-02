Entró a robar a una heladería y las empleadas lo detuvieron a las piñas: "Andá a trabajar"

Las imágenes de un robo a mano armada en una heladería de Rosario no dejan de sorprender. Un hombre de 33 años fingió entrar a comprar. Una vez cerca del mostrador sacó un arma y le dijo a la cajera que le entregara el dinero.

Todo podría haber quedado ahí pero las empleadas detuvieron y acorralaron al delincuente dentro del comercio hasta que llegó la Policía.

El hecho ocurrió pasadas las 21:00 del domingo sobre la esquina de Rondeau y Gallo. La secuencia quedó grabada en las cámaras de seguridad. El video pronto se volvió viral por las duras palabras que le dedicó una de las trabajadoras al ladrón. Rosario: Empleada de una heladería frusto el robo.

Un hombre de 33 años fue detenido cuando intentaba cometer un robo en una heladería de la zona norte con una réplica de un arma de fuego. El hecho sucedió el domingo alrededor de las 21.30 en bulevar Rondeau 2401, esquina Gallo, pic.twitter.com/AzqkeG7goU — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) February 19, 2024

En la grabación se observó como el hombre intentó huir con el dinero. En ese momento, una de las empleadas que estaba detrás de la barra salió corriendo y atacó al asaltante por la espalda. Otras dos mujeres se encargaron de cerrar el local y llamar a la Policía.

Tras el ataque, descubrieron que el arma que utilizaba el delincuente era de juguete.

Al verse sin escapatoria, el joven terminó discutiendo con la mujer y suplicando que lo deje ir. “Es la primera vez que hago esto. No tengo nada. Por favor”, dijo. Indignada la mujer lo retó: “¿Te falta algo? Andá a trabajar”

“Yo a veces no tengo para comer pero laburo. Me rompo el lomo laburando, jamás en la vida se me ocurrió robar”, manifestó. “Si hiciste esto una vez quiere decir que lo vas a volver a hacer”, agregó.