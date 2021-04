Es inminente la detención de los que participaron en la manifestación contra Agua Rica

Tras los hechos sucitados en el día de ayer con el grupo de antimineros que están sindicados como los responsables del incendio que se produjo dentro de la empresa Yamana Gold, es inminente el pedido de detención de los protagonistas.

La fiscal subrogante, Soledad Rodríguez, libró las órdenes de detención de los que participaron de la manifestación que terminó con daños importantes en la sede del partido Justicialista y la empresa Agua Rica.

Solo falta la firma del juez de Control de Garantías, Rodolfo Cencenarro.

Por su parte, la fiscal Rodríguez en diálogo con el medio local FM La Perla, afirmó: "Estamos haciendo las pericias necesarias para determinar el origen del fuego, si fue intencional o no". Y agregó: "Lamentablemente los daños son totales, es muy triste que no se llame al diálogo porque se respeta los ideales de todos pero está no es la forma".

Confirmó: " De mi parte con las investigaciones correspondientes si determino que hay un delito castigaré a los responsables"