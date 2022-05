Escracharon al fiscal Martín Camps: "Usted dio la orden de reprimir"

Este miércoles el fiscal Martín Camps fue interceptado en la vía pública por una mujer que lo increpó sobre los hechos de violencia ocurridos ayer en Andalgalá durante la manifestación.



"Este es el fiscal que dio la orden", comenzó diciendo, mientras lo filmaba. Sorprendido, el fiscal respondió inmediatamente: "Pensé que me iba a pegar". Ante este planteo, la mujer respondió: "¡Pero no! No soy violenta, Uds. son violentos".

A continuación, comenzó a plantearle sus reclamos de manera contundente: "¿Por qué dio la orden?, díganos, preguntó.

En respuesta el fiscal murmuró: "No di ninguna orden, yo", frente a lo que la mujer manifestó: “Sí, Ud. dio la orden de reprimir” y agregó: "¿Por qué no subió ayer con la policía cuando fueron a reprimir a Choya? ¿Por qué? Ud. tenía la obligación de ir como fiscal, es un sinvergüenza, lo pusieron con el dedo".

A continuación le manifestó: "Los favores políticos de Uds. lo pagamos el pueblo, sinvergüenza". Finalizó advirtiéndole: "No vas a vivir en paz acá, te vamos a escrachar todos los días. Pedazo de m...".