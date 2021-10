Está prófugo un imputado de homicidio

Mario Romero Tomassi está prófugo para la Justicia. El miércoles a las 9.00 de la mañana, en ámbitos del Juzgado Correccional Nº 3, debía sentarse en el banquillo de los acusados y dar cuenta a la Justicia por haber, el 20 de abril del año 2017, atropellado y causarle la muerte a José Manuel Ponce, un ciclista de 74 años, en la rotonda de La Viñita.



Al no presentarse, el juez Diego Chayle Costilla ordenó su detención, sin embargo, ayer tampoco llegó al debate.



Ante la ausencia del imputado, familiares de Ponce volvieron a manifestarse y cortaron la calle República, enfrente mismo al edificio judicial, es decir, entre calle Junín y Maipú, por lo que la policía tuvo que interrumpir el normal tránsito vehicular, lo que se convirtió en un verdadero caos ya que, al mismo tiempo, a poco menos de cien metros hacia el punto cardinal este, sobre calle República, enfrente al edificio de la Corte de Justicia, se desarrollaba otra manifestación.



En dialogó con LA UNIÓN, Julia Ponce, una de las hijas de Ponce, expresó: “Nos vamos a seguir manifestando hasta obtener justicia. Porque no mató a un perro, mató a una persona”. Agregando, “hace cuatro años que esperamos justicia y siempre puso excusa para que no se haga el juicio, llegó a decir que estaba obeso y por eso no podía venir al juicio. Solo queremos que se haga justicia”.



Es que, en abril del 2017, en la rotonda situada en avenida Hipólito Yrigoyen y Gobernador Ferrari, en La Viñita, Mario Romero Tomassi colisionó su motocicleta con José Manuel Ponce (74), quien se trasladaba en bicicleta. Ponce falleció el 20 de abril, en el Hospital San Juan Bautista.