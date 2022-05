Estafados de Stratton Sierra reclaman la detención de los propietarios de la financiera

Ahorristas de la financiera Stratton Sierra se manifiestan en estos momentos frente al Juzgado Federal reclamando para que los propietarios de la firma sean “detenidos de forma inmediata”. Así lo manifestaba a Diario La Unión Gabriela, una de las damnificadas quien señaló “solicitamos la detención de Paola Jesica Veliz y José Luis Sierra, que son los propietarios de la financiera, por estafa. Esto porque no cumplieron con los contratos, con cumplieron con la devolución del capital. Nos hicieron promesas que nos devolverían el dinero en treinta días pero ya no creemos más en su palabra”.

La mujer recordó que las protestas y manifestaciones en las inmediaciones de la financiera y en las viviendas de los propietarios se vienen sucediendo desde hace varios días y no han obtenido respuestas favorables. Ante esto decidieron dar este paso y reclamar ante la justicia federal.

“Estos son delincuentes y estafadores. No hay otras palabras para definirlos porque aquí hay personas que pusieron toda la plata que tenían y nunca les pagaron”, sentenció Gabriela. “Dicen que no hay plata pero es mentira. Yo mismo puse mi capital el 4 de Abril y fue una fuerte cantidad de dinero y al día de hoy no obtenemos respuesta. Ellos en esa fecha seguían recibiendo dinero”, aseguró.

“La justicia tiene que actuar. Ayudarnos”, reclamó la mujer mientras de fondo los otros ahorristas se manifestaban con una batucada.