Estallido Social en Saujil

La comunidad de saujil no sale de la conmoción. En la madrugada un suboficial de la policía de la provincia identificado como Diego Ortega, de 43 años, fue a buscar en su automóvil a su expareja en el barrio 50 viviendas y utilizando el arma reglamentaria atento contra la vida de su ex y la de su hijastra quien al intervenir para defender a su madre recibió un disparo en la zona del abdomen. El brutal ataque conmocionó a la comunidad quien en horas de la tarde de este viernes, cerca de las 15:30 volvieron literalmente a ser violentados por la policía.

Es que mientras las víctimas del femicidio en grado de tentativa luchan por sus vidas en la terapia del hospital San Juan Bautista, el autor del desmedido ataque que debía estar alojado en el calabozo de la comisaría puesto que fue sorprendido casi infraganti por sus colegas, lejos de estar detenido parecía estar de "visita" en la comisaría. Un vídeo que luego fue reproducido también en imágenes fotográficas se viralizo atraves de las redes sociales que termino literalmente de desatar un estallido social en la comunidad.

Es que la imagen del potencial femicida sentado en el patio de la comisaría tomando mate junto a unos civiles enardecio a la sociedad quienes se autoconvocaron en frente al edificio policial e intentaron tomar la dependencia en reclamo de justicia por Eleonora y su hija .

Los desmanes fueron importantes, piedras, palos y otros elementos contundentes fueron arrojados contra los policías quienes al tomar conocimiento que los privilegios que le estaban dando a su colega el sargento ayudante Ortega, fue grabado desde la puerta de la comisaría, por disposición judicial - a quienes también le habían llevado las imágenes de "visita" del policía- trasladaron a Ortega desde la comisaría de Saujil a la comisaría de Andalgalá, en la perla del Oeste. A dicha dependencia arribo cerca de las 18:00 quedando previo examen médico de rigor alojado en uno de los calabozos como cualquier vecino que infringe la ley.

La sociedad de saujil principalmente familiares y amigos de las víctimas piden, exigen en su carácter de ciudadanos que se tomen medidas en contra de los polícias que estuvieron en la guardia cuando Ortega tomaba mate en el patio.

Hasta el momento no se habían tomado medidas en contra de dicho personal quienes al momento de informar sobre la protesta indicaron que "... consecuencia del accionar de los manifestantes algunos policías fueron lesionados".

Tres videos tomados por los propios manifestantes reflejan, en parte, el estallido social que la comunidad de Saujil vivió por los privilegios dados a un potencial femicida que viste de uniforme policial.