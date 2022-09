Etapa final: con un gran operativo de seguridad en el microcentro, comenzaron los alegados

El juicio en el que se ventila la muerte de Diego Pachao, que inició allá por el 8 de agosto, hecho por el que seis policías están acusados de tortura seguida de muerte y solo uno de ellos de privación ilegítima de la libertad, entró en su recta final. Para la audiencia de este miércoles, el Tribunal integrado por los jueces Silvio Martoccia -presidente- Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito escucharán en turno matutino y vespertino las conclusiones finales de cada una de las partes intervinientes en el debate.

Previo a ello, el presidente del Tribunal introducirá por simple lectura el pliego con las respuestas de la actual senadora nacional y ex primera mandataria, Dra. Lucía Corpacci, quien respondió por escrito en su carácter de testigo, el pasado lunes, las preguntas formuladas por la parte querellante.

Si bien, todo está previsto para que las partes expongan sus alegatos, no se descarta la posibilidad de que alguno de los imputados, haciendo uso de su derecho, pida a través de su abogado defensor, ampliar la declaración. Cabe acotar que, tras el cambio de imputación, los seis policías imputados guardaron silencio.

En el inicio del debate, que tuvo una demora, se conoció que policía Nieva designó como co defensor al abogado Pedro Vélez por un inconveniente de fuerza mayor del Dr. Víctor García, quien sí estará presente en horas de la tarde.

Alega la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal, a cargo de la Dra. Daniela Barrionuevo y el fiscal Co adydante Hugo Costilla, son los primeros en alegar y en las primeras consideraciones ya se sostuvo la acusación para con Bulacios y Barrera por tortura seguida de muerte.

En tanto, luego no mantuvo la misma postura para con el policía Montivero y respecto a Varela y Nieva, quienes ajunto a Montivero ingresaron en la segunda guardia, la fiscalía les sostuvo la acusación de tortura por el trato que le dieron a Pachao. Esto no obstante no pudieron establecer que ese accionar de los efectivos acusados fuera el desencadenante de la muerte, ya que no se determinó que si recibiendo atención médica, se pudiera haber salvado.

Turnos

Luego será el turno del abogado Humberto Galíndez, quien representa a la madre de Diego, y harán lo propio los Dres. Marcos Gandini y Orlando del Señor Barrientos, en representación de los policías Bulacios y Barrera.

Dichos alegatos se prevé que se extiendan hasta aproximadamente las 13:30 horas, pasando el tribunal a un cuarto intermedio hasta las 16:30 para continuar en el turno vespertino con los alegatos de los demás abogados.

Al reanudarse la audiencia en el horario de la tarde, el primero en abrir la ronda de los alegatos será el abogado Jorge de la Fuente, que defiende al policía Varela; luego será el turno del abogado Pedro Vélez, que asiste al suboficial Montivero, a renglón siguiente se escuchará al defensor del policía Nievas, Dr. Víctor García y, finalmente, cerrará la maratónica jornada el abogado Herman Salazar, que asiste al subcomisario Quevedo.

En la última jornada del pasado viernes, cuando se escuchó al médico forense Cacciaguerra, que fue categórico al indicar, en respuesta a las distintas partes, que la muerte de Diego Pachao se produjo a raíz de la evolución de la lesión que el joven había sufrido siete días antes a ser arrestado, por no haber recibido atención medica necesaria: ¨Si lo hubieran asistido en el segundo o tercer día posterior a sufrir la lesión, que fue bien suturada, hoy el chico podría estar con vida, refirió el profesional en su declaración. En esa oportunidad, el tribunal fijó, como máximo para cada una de las partes, para exponer sus alegatos, el plazo de una hora.

Disposición

Por otra parte se confirmó que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital y el Colegio del Carmen y San José tomaron la decisión de accionar medidas en función de los cortes de calles. El organismo municipal cerrará sus puertas como una medida de prevención ante la culminación del juicio por Diego Pachao.

El Centro de Información Turística que funciona en la “Casa SFVC”, ubicada en calle San Martín 345, permanecerá cerrado desde mañana jueves y el viernes. La medida se debe a que, durante tales días, se verá impedido el acceso a calle San Martín entre calle Maipú y Junín por disposición de la Policía de la provincia, como parte del operativo de prevención ante el desenlace del juicio del denominado “Caso Pachao”. Por tal motivo, el servicio de información a los turistas se realizará de manera exclusiva en la Cabina de Información Turística ubicada en plaza 25 de Mayo de 9 a 21 horas.