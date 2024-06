Excavan el jardín de la casa de los últimos detenidos por la desaparición de Loan

Este sábado, la policia realiza nuevos allanamientos en la casa de los últimos tres detenidos. Por segunda vez, las autoridades realizarán un registro en la vivienda del matrimonio aprehendido: Victoria Caillava y Carlos Pérez. En esta oportunidad, se realizará con perros.

Ayer, la Justicia detectó rastros de Loan en dos de los tres autos peritados. Las pruebas se realizaron sobre los vehículos de los asistentes al almuerzo en que el chico fue visto por última vez. Las pericias se llevaron a cabo en un Ford Ka de color rojo y una camioneta Ranger blanca, cuyos dueños son Caillava y Pérez.

El día en el que Loan fue visto por última vez, la pareja fue al campo en la camioneta, lo cual abre nuevas incógnitas de por qué se encontraron rastros del chico en el Ford Ka.

La mamá de Sofía Herrera: "Desespera que otro nene esté desaparecido y que no lo encuentren"

La madre de Sofía Herrera, la nena que desaperió hace 15 años y cuyo caso impulsó la creación de la Alerta Sofía, habló con Cámara del Crimen y expresó que la situación "desespera".

"Desespera que otro nene esté desaparecido, que no lo encuentren, que sigan pasando las horas", dijo María Elena. Para ella, lo más angustiante es que culpen a la familia.

En cuanto a su caso, dijo que continúan buscándola: "La buscamos siempre, no perdemos la esperanza de encontrarla, pero no sabemos qué pasó con ella, es vivir con la incertidumbre todos los días". Además, señaló a las autoridades que manejaron su caso: "Acá, hubo mucha gente que hizo mal su trabajo, todos siguen su vida y no cae la responsabilidad sobre nadie".