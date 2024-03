Falleció un adolescente y la justicia ordenó que se realice una autopsia

La justicia investiga la muerte de un adolescente de 13 años. El jovencito fue llevado al Hospital de Niños Eva Perón pasadas las 18:00 horas de este sábado por su padre quien le indicó a los médicos que contrajo dengue hace cinco días.

A pesar de los esfuerzos el adolescente Santiago Barrionuevo, quien estuvo en reanimación como 40 minutos, murió por un paro cardíaco.

Barrionuevo arribó al nosocomio infantil en una ambulancia del SAME con un problema respiratorio, por lo cual, el progenitor alegó que estaba enfermo con dengue. No obstante, no se confirmó por el momento que el deceso haya sido producto de un caso positivo de esta enfermedad.

En tanto, la justicia ordenó que se traslade el cuerpo a la morgue.

Este domingo se realizará la autopsia. El deceso del jovencito causó conmoción entre los vecinos de La Viñita.