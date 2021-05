Falleció un joven en un violento choque frontal entre motocicletas en Fray M. Esquiú

La siniestralidad vial se cobró ayer a la mañana la vida de un joven de 24 años de edad.

El siniestro vial se registró a las 7:10 de la mañana, sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura del cruce de las localidades El Desmonte y La Carrera, en el departamento Fray Mamerto Esquiú. Según la información policial, el siniestro vial fatal tuvo como protagonista a dos motocicletas, una Yamaha Crypton de color azul, 110 cc., dominio 773 IWO, conducida por Miranda Andrés Gonzalo de 37 años, quien circulaba por dicha ruta con norte, quien por causas que se investigan colisionó con una moto Honda CG 150 cc., dominio 659 KYM, conducida por Leonardo Cardenes de 24 años, que circulaba en sentido contrario.

Aparentemente, uno de los motociclistas invadió el carril contrario, provocando que ambos rodados colisionaran frontalmente. El impacto fue de tal magnitud que el conductor de la motocicleta 150 cc. falleció prácticamente en el acto.

Alertados por un llamado telefónico, efectivos de la comisaría local llegaron al lugar del siniestro y convocaron al personal médico del Same, quienes corroboraron el deceso del joven de 24 años y trasladaron a esta ciudad Capital a Miranda. A las 8:00 de la mañana, ingresó trasladado en una ambulancia del same Gonzalo Andrés Miranda, de 37 años, quien manifestaba sentir dolor en el hombro izquierdo. Tras recibir los primeros auxilios, quedó internado en observación.



Pericias

Finalmente, el hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción N° 1 en turno a cargo de la Dra. Jésica Miranda, quien dispuso que el cuerpo del infortunado motociclista fuera trasladado por personal de Bomberos a la morgue judicial. En tanto, dispuso que personal de Criminalística de la División de Valle Viejo se apersonara en el lugar del siniestro y llevara a cabo las pericias accidentológicas correspondientes.



En Capital

Por otra parte, ayer a las 12:20, en la esquina de las calle Jorge Herrera y Jacarandá, se produjo otro siniestro vial.

Enzo Daniel Herrera (39) circulaba en un automóvil Renault 12, dominio VOK-292 y, por motivos que se tratan de establecer, colisionó con una motocicleta Yamaha Crypton negra 110 cc., conducida por Maico Leonel Graneros (22), quien sufrió lesiones que demandaron que fuera asistido por profesionales médicos del SAME.

En el lugar, intervinieron efectivos de la Comisaría Octava y las actuaciones quedaron a cargo de sumariantes de la Unidad Judicial N° 8.