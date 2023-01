Faltan policías para cubrir los servicios adicionales en los boliches

Las declaraciones radiales del jefe de Policía, Licenciado Ángel Agüero, manifestando que el procedimiento de reducción y trasladado de arrestados, que el personal policial a su cargo realizó el primero de enero en contra de los hermanos Augusto y Merceditas Sosa Soler, fue incorrecto y no se aplicaron los protocolos vigentes, fue el detonante para que hoy, principalmente los boliches que funcionan en la zona del Alto Fariñango, no cuenten con el servicio adicional de la Policía.

El enojo generalizado que ocasionó en los integrantes de la fuerza las declaraciones del Jefe de Policía, quien lejos de respaldar al personal o al menos mostrarse imparcial, siendo prudente en sus declaraciones que, como es de conocimiento público, el hecho mediáticamente conocido como “incidentes en Wika” está siendo investigado por la Justicia, pone en riesgo el normal desarrollo de los eventos bailables de la ciudad.

La falta de respaldo, según señalaron los policías, quienes por razones obvias pidieron el resguardo de sus identidades, los llevó a renunciar a los servicios de adicionales en los boliches. “Con las declaraciones que hizo el Jefe de Policía nos está diciendo que estamos solos. No justificamos ni decimos que esté bien o mal el proceder de nuestros colegas, quien lo determinará será la Justicia. Ni el Jefe de Policía ni nosotros como personal subalterno, pero la falta de respaldo que nos hizo sentir es injustificada por su parte. Por eso, personalmente, como muchos otros, hemos decidido no hacer más adicionales en los boliches. Es mucho el riesgo al que nos enfrentamos estando dentro del local, donde tenemos que lidiar con gente que toma de más, por ejemplo, y al no contar con el respaldo del jefe tememos perder nuestro trabajo. Cada vez que a un policía se le inicia un sumario por una denuncia, nos separan de las fuerzas y cobramos la mitad del sueldo, en el mejor de los casos, y eso no es justo ni para nosotros ni para nuestras familias, porque antes de investigar, de dejar que la justicia investigue, el Jefe de Policía, por ”política", nos pasa a disponibilidad y en esa situación podemos estar meses, hasta que se acuerdan y nos regresan a trabajar", explicó un policía que realizaba servicio de adicional en los boliches del Alto Fariñango.

El malestar por la falta de respaldo que sienten los efectivos es tal, que hoy viernes, desde la oficina de adicional, que es la oficina encargada de otorgarle, previa presentación de planilla a los policías los diferentes servicios adicionales, durante la mañana emitió un comunicado al personal avisando de la disponibilidad de servicios adicional para el boliche Clown para la noche del sábado 7 de enero.

En la publicación, que fue compartida través de la aplicación WhatsApp se expresaba también, con emoticones, que el pago de dicho adicional iba a ser abonado en el momento y que podría también ser superior a lo que generalmente se les abona.

Según pudo conocer LA UNIÓN de fuentes internas de la policía el servicio adicional para el boliche Clown es de 14 efectivos, siendo el monto del pago individual de 2600 pesos. Servicio que, según trascendió, ya había sido abonado en su totalidad por el boliche en cuestión.

Por otra parte, consultada la misma fuente señaló que, si bien el policía no está obligado a realizar el servicio adicional, sí puede la Jefatura de Policía realizar “recargo de servicio” al personal, el cual no es pago, para brindar seguridad en el boliche, pero este solo puede ser en la parte exterior, no así en el interior.

En cuanto a los demás boliches se supo también desde la policía, que aquellos que generalmente solían abrir desde el jueves, no lo pudieron hacer por falta de servicio adicional.