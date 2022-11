Familiares de Alicia González reclamaron frente al Correccional nº 3 y a la Comunidad

Desde las 11 hs amigos, familiares y víctimas de otros casos de mala praxis se manifestaron en un primer término en calle Sarmiento, entre Chacabuco y San Martín, frente al Correccional nº 3. Luego y manteniendo la protesta en un clima pacífico, se trasladaron frente al Sanatorio de la Comunidad, que es donde se generó el inconveniente de salud que derivó en la muerte de la víctima.

Todo reclaman justicia por el caso de mala praxis donde el profesional fue absuelto, sentencia que generó polémica incidentes y hasta llegó a tener repercusión nacional. Recordemos que Alicia González murió en el año 2016 luego de ser sometida a una cirugía y el facultativo Martín Barrionuevo López, que le intervino fue absuelto. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

La marcha cuenta con un gran apoyo de la comunidad y está cortando el paso vehicular en el micro centro catamarqueño. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

Antonio Moreira, viudo de Estela Alicia González, en declaraciones a La Unión, sostuvo "estamos todavía con bronca e impotencia. La falta de justicia es muy grande". Acotó que gracias a la visibilización del caso, ya surgió otra situación similar en la que también estaría involucrado el mismo médico. Foto Cinthia Sánchez - La Unión

Moreira, quien aún transita el dolor de lo sucedido la semana pasada, acotó "nosotros seguimos con una impotencia bárbara, porque aportamos todas las pruebas y el juez las tuvo a la mano. Es más, tanto el perito forense como el fiscal dijeron que era mala praxis y pidieron condena pero a él no le importó nada".

Sobre los motivos que llevaron al magistrado a tomar la decisión de absolver a Barrionuevo López, el esposo de Alicia González dijo: "la verdad que no sé en qué se basó. No tiene ningún justificativo y no quiero creer que por algún interés de tipo económico haya hecho esto".

Otro caso

Acompañando la manifestación de familiares y amigos de Alicia González, está presente Oscar Segovia quien relata ser otra víctima de mala praxis. Todo habría ocurrido dos años después del caso por el que ahora se están manifestando y también fue en el Instituto Médico de la Comunidad.

Esta víctima indica que todo comenzó en el 2018 por una afección de la vesícula, debiendo realizarse una cirugía, la que estaba a cargo de la Dra. Luz Tobares y el Dr. Ernesto Martínez. "Ellos me realizan una mala praxis, que generó que estuviera en Terapia Intensiva aquí 20 días y otros tantos en Córdoba", contó Segovia. Pasado poco más de un año, regresa al mismo centro de salud y allí entra en contacto con el Dr. Barrionuevo López, quien lo habría intervenido generándole un gran inconveniente a su salud, que tiene a la fecha graves consecuencias. "Lo que me hizo generó que otra vez me deriven a Córdoba. Al día de hoy lo padezco. El año pasado me dio un infarto y me colocaron dos stent", indicó.

NOTICIA EN DESARROLLO