Familiares de dos niñas se manifestaron pidiendo por la detención de un padrastro abusador

Familiares y vecinos de dos pequeñas de 9 años de edad se manifestaron en la mañana de ayer, enfrente al edificio de la Fiscalía General de calle Junín al 600, reclamando a la Justicia la detención del padrastro de las niñas por supuesto abuso sexual.

El fiscal Alejandro Gober, quien tiene a su cargo la investigación del hecho, recibió a la madre de las pequeñas y se comprometió a que durante esta semana, se llevara adelante la cámara Gesell, prueba fundamental para conocer de la voz de las niñas qué ocurrió y cómo sucedió. Cabe hacer mención, que dicha prueba pericial fue solicitada a horas de ocurrido el hecho -hace aproximadamente dos semanas atrás- por el fiscal, pero por casos positivos de Covid-19 en el personal del Centro Interdisciplinario Forense -de los onces profesionales, diez eran positivos- no se pudo concretar.

Gastón, tío de las niñas supuestamente abusadas, explicó que “Venimos a pedir para que este abusador no siga libre. Es un riesgo para todos los chicos del barrio. En el Hospital de Niños, a mi sobrina le determinaron que fue abusada. Nosotros le creemos y sabemos que no miente. Pero la Justicia dice que tiene que esperar la cámara Gesell y él sigue libre. Solo queremos que vaya preso. Que se realice la cámara Gesell a mi ahijada y nosotros no vamos a volver a manifestarnos. Vamos a dejar que la Justicia actúe y haga lo que tiene que hacer, pero no podemos aceptar que él -por el padrastro de la niña- siga en libertad”.

Al cabo de unos minutos de manifestarse enfrente al edificio judicial ante un importante cordon policial, la mamá de la niña víctima -de quien se reserva la identidad para resguardar a la pequeña- fue recibida por el fiscal Alejandro Gober.

Al salir del edificio, la mamá dijo: “Me comentó que se necesitan cuatro psicólogos para que se le practique la cámara Gesell el día miércoles o jueves. Pero me aseguró que esta semana se les va a realizar”.

Seguidamente, los manifestantes se retiraron de manera pacífica, manifestando que hoy, cuando la mamá de las niñas vuelva a reunirse con el fiscal, la acompañaran. En cuanto al hecho, se conoció que hace aproximadamente dos semanas atrás, una de las dos niñas de 9 años se quebró en llanto ante su mamá y le contó que su padrastro abusaba sexualmente de ella.

Como la mujer tenía a la hija en común con su acusado enferma en el Hospital de Niños Eva Perón, dejó a las otras hijas al cuidado del acusado en su vivienda del barrio de Villa Cubas. Aprovechándose de esta confianza, el sujeto habría ultrajado a las criaturas, comentándole la mayor de ellas que esto sucedía cada vez que quedaban a solas con el imputado.

“Con mis hermanos no queremos hacer justicia por manos propias. Por eso, queremos que actúe la Justicia. Si nosotros lo matamos, vamos a terminar presos y nuestras familias van a sufrir”, concluyó.