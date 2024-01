Familiares de Lucas Segura marchan y solicitan apoyo de la comunidad para encontrarlo

Continúa la búsqueda intensa de Lucas Segura, un hombre de 26 años que está desaparecido desde el día 31 de diciembre del 2023. Tras los rastrillajes organizados por la familia y por la División Trata de la Policía de Catamarca, este martes, la familia y amigos organizó otra convocatoria para marchar por la aparición del joven, a a partir de las 19:00 hs, en la Plaza del Aviador, ubicada Maipú Norte.

Intensa búsqueda

Cabe recordar que la familia de Lucas Segura viene buscándolo de forma intensa desde el día de su desaparición. Uno de los rastrillajes que realizaron fue el día viernes por la tarde, en el Barrio Portal II, y en Avenida San Juan Bautista en inmediaciones de la empresa de transporte El Nene. Posteriormente, la División Trata de Personas encabezó una búsqueda en la zona el día sábado para dar no solo con el paradero de Lucas, sino también de otro joven, Maximiliano Moya, que también estaba desaparecido. Moya fue encontrado luego en la provincia de Tucumán, pero Lucas continúa siendo buscado.

Posteriormente, durante la madrugada del sábado, la División Trata de Personas fue tras la pista de un testigo que se comunicó con la ex pareja de Lucas y madre de su hija. Aquella persona alegó que habría visto al joven en Palo Labrado, donde se dirigieron los investigadores para realizar su búsqueda. No obstante, tanto en este como en el primer rastrillaje el día anterior, dieron resultados negativos, agravando la preocupación de la familia y amigos de Lucas, que no desistirán hasta encontrarlo.

Lucas tiene contextura delgada, 1.60 de estatura, tez trigueña, cabello largo de color castaño oscuro con rulos. Al momento de desaparecer vestía una remera color azul, jeans azules, gorra y zapatillas de color negro, con una mochila del mismo color con detalles verdes.

Ante cualquier información de su paradero, comunicarse de manera inmediata con la dependencia policial más cercana o al 911, o a los siguientes números: