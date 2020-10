Familiares de presos reclamaron por falta de atención

A media mañana de ayer, un grupo de no de más de viente personas llegaron hasta el frente de la Casa de Gobierno, en República y Tucumán y, sin cortar la arteria, se manifestaron con pancartas.

Una de las manifestantes, de nombre Andrea, indicó, al ser consultada sobre el motivo de la manifestación, que “estamos acá manifestándonos por la desatención que hay en el penal para con los internos. A algunos que tienen enfermedad crónica no les están entregando la medicación como corresponde ni le brindan los cuidados necesarios para la prevención del Covid”. Agregando: “Ya son varios los internos que están en huelga de hambre y otros se cosieron la boca. Solo pedimos que se los asista, que se le dé la atención que necesitan”. Asimismo, agregó que, desde hace tres días atrás, no mantienen contacto con sus familiares ya que se les retiraron los teléfonos celulares. Tras permanecer por el espacio de más de una hora y media y, luego de dialogar con el secretario de Seguridad, los manifestantes se retiraron en forma pacífica.