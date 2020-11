Familiares y vecinos de víctima de abuso cortaron la avenida y quemaron gomas, reclamando la detención de los sospechosos

Al cierre de esta nota, la policía trabajaba bajo las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil, en procura de detener a los dos hermanos sindicados de haber, supuestamente, abusado de una adolescente de 13 años. El hecho fue denunciado por la madre de la jovencita, ayer a la madrugada, en la Unidad Judicial N° 8. Víctima y victimarios son vecinos. Tras el corte, familiares de los acusados habrían apedreado la casa de la víctima. Hubo amenazas e intento de prender fuego a la vivienda.

Una caso de supuesto abuso sexual a una adolescente de 13 años, de quien se reservan todos los datos personales, provocó ayer que familiares y vecinos salieran a la calle y cortaran la avenida Los Terebintos y Choya, reclamando por la detención de los supuestos abusadores, dos hermanos de 18 y 16 años, a quienes la víctima habría sindicado como los autores del aberrante hecho.

Según pudo saber LA UNIÓN de fuentes judiciales vinculadas a la causa, en los primeros minutos de la madrugada de ayer, una mujer mayor de edad se presentó en la guardia de la Unidad Judicial N° 8 y, en representación de su hija menor, denunció el abuso sexual a aquella. El hecho, que es investigado bajo un gran hermetismo por la Fiscalía Penal Juvenil -ya que uno de los dos acusados tendría 16 años- a cargo del Dr. Guillermo Narváez, habría ocurrido en la casa de la víctima, de quien los supuestos autores son vecinos.

La madre de la niña víctima, cuando realizaban el corte de las avenidas, contó que los hermanos a los que identificó con nombre y apellido -pero de quienes no se dará a conocer la identidad en esta nota para no entorpecer la investigación judicial- habrían ingresado aparentemente con engaños a su casa y sometieron a su hija. Fue la propia víctima quien le contó a su madre lo que le había pasado y esta resolvió realizar la denuncia.

Como uno de los autores sindicados es menor de edad, la causa fue girada al Fuero Penal Juvenil, quien dispuso una serie de medidas, entre ellas, que la adolescente declarara en cámara Gesell para evitar su revictimización.



Corte, quema y daños

Sin embargo, ayer, pasadas las 18.00 horas, la madre de la niña víctima, acompañada de otros familiares y vecinos, decidieron salir a la calle y cortar las avenidas, reclamándole al fiscal penal juvenil que detuviera a los supuestos autores, quienes, a decir de los manifestantes, se paseaban por delante de la casa de la víctima -ya que son vecinos y viven a pocos metros de distancia- lo que era tomado por la familia como “una burla”.

Con carteles con leyendas de pedido de justicia por la víctima, los manifestantes permanecieron en el lugar por más de una hora, debiendo intervenir la policía no solo para ordenar el tránsito vehicular, sino para evitar que los incidentes que se registraron pasaran a mayores.

De acuerdo a lo informado por la Policía, mientras se manifestaban quemando gomas, los familiares de la adolescente habrían sido atacados por allegados de los supuestos autores, quienes les habrían apedreado la vivienda y hasta les habían intentado prenderle fuego porque los había denunciado y acusado de un delito grave.

Finalmente, la policía intervino y los hechos no pasaron a mayores. Sin embargo, la familia de la víctima denunció los daños causados en la propiedad.